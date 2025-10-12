¿Harto de que se te rompa el protector del móvil? Llega la pantalla todoterreno: más resistente y suave como la mantequilla

Suele pasar. Incitados por el miedo a romper la pantalla de nuestro móvil que quizá acabamos de estrenar, compramos un protector de pantalla barato. Y, al mínimo golpe, está roto. El cristal templado se hace añicos y de nuevo pasamos por caja para comprar un nuevo protector.

Ante esta cotidiana situación, Rubén, de 'Nou home', un conocido bazar de Barcelona ubicado en la calle Sants que abre todos los días, ha compartido un vídeo con un protector más eficaz a la venta en su negocio y en muchos otros puntos y plataformas online. De hecho, ha sido comprado en más de mil ocasiones en plataformas como Amazon solo en el último mes. El vídeo acumula casi nueve millones de visualizaciones.

Protector de pantalla. / Cedida

"Cada vez que compras esta mierda te gastas 10 euros", evidencia rompiendo cristales con facilidad tras golpearlos. Lo que tienes que probar es Cristal Armor, aconseja. El ejemplo que muestra, versión antiespías para que nadie mire de refilón tus conversaciones, viene con una gamuza y un pequeño dispositivo para que puedas instalar el protector fácilmente en tu casa. Siguiendo los sencillos pasos indicados en las instrucciones, podrás deshacerte de la suciedad de la pantalla original así como eliminar las burbujas de aire generadas. Tras su colocación, el resultado es una "pantalla suave como una mantequilla" en la que cualquier líquido resbala. Y, sobre todo, es muy resistente. Su precio es de 10 euros, aunque en el pack vienen dos unidades, por lo que cada protector te saldría a menos de 5 euros.

Crystal Armor, la mejor solución de fácil instalación