La resaca del gran apagón siguen pesando en el bolsillo de los españoles, según alerta la OCU
La entidad urge a la CNMC a concluir sus análisis sobre las causas de este incidente para poder depurar responsabilidades
El pasado 28 de abril es un día que prácticamente cualquier español recordará de por vida. De repente, a eso de las 12:33 de la mañana, el país se fue a negro. Un apagón eléctrico generalizado e insospechado paró por momentos cualquier atisbo de vida en la Península Ibérica por motivos que aún están siendo analizados y debatidos. Incluso, hay expertos que alertan del riesgo de que algo así vuelva a ocurrir en el futuro cercano, incluyendo a Red Eléctrica. Precisamente, fue esta empresa la que propuso medidas para evitarlo una vez restablecida la energía... pero con el coste adicional que eso supone para los usuarios.
Según un reciente estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), han sido precisamente los hogares españoles quienes han pagado los platos rotos de un hecho que nunca debía haberse producido. Una suma adicional en su factura que han recibido tanto aquellos que están adscritos a la tarifa regulada como aquellos que disfrutan del mercado libre. Con la muestra analizada por la OCU, se podría asegurar que este sobrecoste sería de 14,31 euros al mes en el primer caso, mientras que es algo inferior (13,06 euros) en el segundo. De cualquier manera, un gasto superior a los 10 euros que ahora se pone en duda.
En una de sus últimas notas de prensa, la OCU urge a la CNMC a analizar las causas del apagón e insta a depurar responsabilidades en aquellas empresas o instituciones que salieran culpables de dicho análisis. A partir de ahí, se podría estudiar más a fondo si las medidas protectoras de Red Eléctrica son realmente necesarias y, además, se permitiría a los afectados por este incidente reclamar distintas compensaciones por las pérdidas acarreadas. Asimismo, desde la OCU aseguran que "los posibles sobrecostes del apagón deberían ser asumidos por los responsables últimos, no por los consumidores".
Precios fijos
Este primer esbozo del sobrecoste del apagón, realizado por la OCU, también incide en que hay compañías eléctricas que tratan de cubrirse las espaldas ante posibles incrementos de precio por las medidas que lleva a cabo y puede implementar a futuro Red Eléctrica. Se trata de aquellos contratos con precio fijo del mercado libre, que se están viendo incrementados en cuantías similares cuando deben ser renovados. Por último, la OCU incide en que los hogares no suelen ser -por norma general- los principales consumidores de energía del país, sino que este peso recae sobre las diferentes industrias y empresas.
