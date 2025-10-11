¿Estás pensando en cambiar de banco? Así puedes ganar un dinero extra al abrir una nueva cuenta corriente
Muchos bancos premian a los nuevos clientes con suculentos regalos económicos, de hasta 760 euros, si se cumplen determinados requisitos
En tiempos de crisis o de poca bonanza económica, conviene ahorrar más. Bien lo saben los cazadores de "gangas" que saben aprovechar los descuentos y ofertas para no gastar de más. A buen seguro, en más de una ocasión también habrás escuchado a algún amigo o amiga hablar sobre los beneficios que obtiene a final de mes solo por tener una cuenta corriente en determinado banco. Y lo cierto es que muchos bancos, sobre todo online, ofrecen promociones para los nuevos clientes.
Eso sí, no de forma gratuita. A cambio de estos beneficios, los bancos suelen exigir algunos requisitos a los clientes, como periodos mínimos de permanencia, domiciliación de la nómina o un mínimo de operaciones al mes.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) identifica diferencias de hasta 1.000 euros entre cuentas. "Mientras que las cuentas tradicionales, de oficina, pueden sumar comisiones de mantenimiento de hasta 240 €/año, algunas cuentas online ofrecen promociones para nuevos clientes que pueden sumar hasta 760 euros el primer año", explican. Por eso, desde la OCU consideran que cambiar de banco puede resultar "económicamente rentable" salvo que el cliente mantenga con su banco actual algún tipo de hipoteca o préstamo. La organización ha analizado las promociones de bancos de este mes de octubre y ha concluido que las tres mejores son las siguientes.
Las tres mejores promociones de octubre para abrir una cuenta bancaria:
- Cuenta online del BBVA (introduciendo el código PLAN760 al abrir la cuenta). Sin comisiones. Devuelve a los nuevos clientes hasta 760 euros el primer año: 33,33 €/mes por mantener una nómina de al menos 800 euros; 10 €/mes si se envían Bizums por al menos ese importe al mes; 10 €/mes si los cargos por recibos de luz, gas y telefonía superan ese importe al mes; y otros 10 €/mes si se hacen pagos con la tarjeta de débito por al menos ese importe al mes.
- Cuenta online del Banco Sabadell. Sin comisiones. Regala 400 euros (33,34 €/mes durante un año) a los nuevos clientes que domicilien y mantengan durante un mínimo de 12 meses una nómina de al menos 1.000 euros con Bizum asociado. Y remunera al 2% TAE todos los saldos hasta un máximo de 20.000 euros.
- Cuenta nómina de ING (introduciendo el código ING400 al abrir la cuenta). Sin comisiones siempre que se mantenga la nómina domiciliada o se realicen ingresos de al menos 700 euros mensuales. Requisitos que, además, conllevan el regalo de 400 euros a los nuevos clientes si los mantienen un mínimo de 12 meses. Por cierto, además es necesario mantener Bizum asociado a la cuenta.
- Amplían con placas solares un parque eólico en Zamora: el pueblo aspira a ser uno de los ayuntamientos más ricos de España
- Un incendio calcina varios vehículos y provoca la muerte de un perro en Toro
- Arranca la campaña micológica en el noroeste de Zamora con la concesión de permisos en 66 pueblos
- Las cámaras descartan la actitud violenta de dos jóvenes contra policías: contradicciones de los funcionarios en el juicio
- ¿Qué pena le puede caer al conductor que atropelló y mató al diputado Jokin Perona en Peleas de Abajo?
- El Merendero de Los Pelambres de Zamora ya tiene nuevo gestor… y viene del mundo 'influencer'
- Un choque entre un turismo y una silla de ruedas deja herido a un varón de 60 años en Zamora
- El traslado del mercadillo de Benavente a zonas periféricas queda 'descartado