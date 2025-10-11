¿Estás pensando en cambiar de banco? Así puedes ganar un dinero extra al abrir una nueva cuenta corriente

En tiempos de crisis o de poca bonanza económica, conviene ahorrar más. Bien lo saben los cazadores de "gangas" que saben aprovechar los descuentos y ofertas para no gastar de más. A buen seguro, en más de una ocasión también habrás escuchado a algún amigo o amiga hablar sobre los beneficios que obtiene a final de mes solo por tener una cuenta corriente en determinado banco. Y lo cierto es que muchos bancos, sobre todo online, ofrecen promociones para los nuevos clientes.

Eso sí, no de forma gratuita. A cambio de estos beneficios, los bancos suelen exigir algunos requisitos a los clientes, como periodos mínimos de permanencia, domiciliación de la nómina o un mínimo de operaciones al mes.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) identifica diferencias de hasta 1.000 euros entre cuentas. "Mientras que las cuentas tradicionales, de oficina, pueden sumar comisiones de mantenimiento de hasta 240 €/año, algunas cuentas online ofrecen promociones para nuevos clientes que pueden sumar hasta 760 euros el primer año", explican. Por eso, desde la OCU consideran que cambiar de banco puede resultar "económicamente rentable" salvo que el cliente mantenga con su banco actual algún tipo de hipoteca o préstamo. La organización ha analizado las promociones de bancos de este mes de octubre y ha concluido que las tres mejores son las siguientes.

Las tres mejores promociones de octubre para abrir una cuenta bancaria:

Cuenta online del BBVA (introduciendo el código PLAN760 al abrir la cuenta). Sin comisiones. Devuelve a los nuevos clientes hasta 760 euros el primer año: 33,33 €/mes por mantener una nómina de al menos 800 euros; 10 €/mes si se envían Bizums por al menos ese importe al mes; 10 €/mes si los cargos por recibos de luz, gas y telefonía superan ese importe al mes; y otros 10 €/mes si se hacen pagos con la tarjeta de débito por al menos ese importe al mes.

Cuenta online del Banco Sabadell. Sin comisiones. Regala 400 euros (33,34 €/mes durante un año) a los nuevos clientes que domicilien y mantengan durante un mínimo de 12 meses una nómina de al menos 1.000 euros con Bizum asociado. Y remunera al 2% TAE todos los saldos hasta un máximo de 20.000 euros.