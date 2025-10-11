Números de la Lotería de Navidad en productos que puedes comprar en tu supermercado de confianza: ¿Gran ocurrencia publicitaria o campaña al borde de la ilegalidad?

La Lotería de Navidad es, sin duda alguna, una tradición que en España va más allá de jugarse dinero en un sorteo. Es una manera de volver a unir familias, grupos de amigos o compañeros de trabajo... Y más aún cuando 'El Gordo' cae en uno de los décimos que se tienen entre manos. Al igual que Papá Noel, los Reyes Magos o incluso las burbujitas de Freixenet, sería imposible entender la época navideña en España sin los niños de San Ildefonso cantando a pleno pulmón los números agraciados cada 22 de diciembre. Un tirón que también saben aprovechas las marcas y que esta Navidad se puede ver también en los supermercados.

Hace alrededor de un mes, la marca chocolatera Suchard presentó en sociedad lo que han denominado 'Sorteo Suchard'. Dicho de otra manera, un sorteo propio de lotería que tendrá lugar este invierno y que se inspira en la archiconocida Lotería de Navidad. Y no, igual que los décimos del 22 de diciembre no valdrán para canjearse por el premio de Suchard, los envoltorios especiales de las tabletas de turrón (con un número y una serie) tampoco será admitido en las administraciones de Lotería. Aunque ocurrente, la propuesta también ha despertado suspicacias en redes sociales por sus similitudes y posible ilegalidad, especialmente entre usuarios de LinkedIn.

Uno de los comentarios apunta a que "los sorteos de Lotería no se podían hacer…", aunque tras leer las bases legales del 'Sorteo Suchard' asegura que han conseguido sortear todos los impedimentos legales al no estar vinculado con la Lotería de Navidad como tal, más allá de su coexistencia en la época invernal. Otro usuario indicaba que "podría considerarse, un patrón oscuro si induce a pensar que se compra Lotería Nacional y p uede tener un efecto boomerang". Hay quien, con humor, también muestra su incredulidad por las fechas para iniciar la campaña pues "lo que sorprende es que se empiece a vender el turrón en septiembre. Un poco más y nos pilla con el bañador puesto".

50.000 euros para un único ganador

Las bases legales del sorteo se pueden visitar en la propia web de Suchard, donde se explica su funcionamiento y los posibles premios a los que se aspira. En primer lugar, cabe destacar que ninguno de los dos posibles sorteos coincidiría ni con la Lotería de Navidad ni con la Lotería de El Niño, evitando así posibles confusiones. Sí, no es un solo sorteo... O, al menos, puede que no lo sea. Por ahora, la empresa chocolatera solo ha confirmado el 'principal' para el 2 de febrero de 2026, donde se entregarán 50.000 euros a quien tenga el número y la serie o 1.000 euros a quien 'solo' acierte el número. El 'extraordinario', en caso de celebrarse, tendría lugar el 7 de enero y repartiría únicamente el premio más alto.