El truco definitivo para esquivar las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones en Madrid con un coche de más de 30 años: "Paso de andar reclamando multas"

Zamora, como toda localidad de más de 50.000 habitantes, debe tener una Zona de Bajas Emisiones. Después de años de demoras y preparativos, todo apunta a un acelerón por parte del Ayuntamiento de Zamora para tener dispuestas las restricciones necesarias en varias calles del centro de la ciudad y así no perder las ayudas europeas que provienen de la implantación de la ZBE. Mientras tanto, hay otras ciudades como Madrid que llevan ya años con este tipo de limitaciones para los coches más contaminantes, primero en zonas céntricas y ahora en todo su término municipal. Todo esto, como no, vigilado por miles de cámaras en toda la ciudad.

Aunque la lógica impere en la mayor parte de los conductores, que saben de sobra que no pueden entrar a Madrid con un coche que no tengan pegatina, hay ocasiones en las que es necesario pasar por alguna de sus calles. Eso es lo que le ha pasado al creador de contenido 'Tractoneta', especializado precisamente en el mundo del motor y que cuenta con más de 70.000 seguidores en su cuenta de Instagram. En resumen, se encuentra ante la tesitura de tener que mover un Lada Niva de 1991 desde Vicalvaro hasta Arroyosur. Pese a que su destino está fuera del término municipal de la capital de España, gran parte de su trayecto si incluye a la ciudad.

"Una de las opciones es tapar la matrícula y salir tranquilamente, pero como son 6.000 euros de multa, vamos a hacer algo más sensato", explica a sus seguidores este influencer capitalino. Tras abrir el capó, comenta que su plan es "falsear que el motor no funciona y llevarlo en grúa". Para ello, desconecta la bobina del motor y acto seguido coge el teléfono para reclamar a su seguro un servicio urgente de grúa. Aún así, asegura que "paso de andar reclamando multas", por lo que tapa igualmente la matrícula para no ser detectado encima de la grúa. Una idea que no le pareció mal al gruísta, que cobraría el servicio sin problemas a través del seguro.

Reacciones

La caja de comentarios de 'Tractoneta' no tardó en llenarse, mientras que la publicación acumula 130.000 'me gusta' desde que se subió a Instagram hace alrededor de un año. Algunos usuarios, por ejemplo, no estaban muy de acuerdo con la estación elegida para pasar la inspección y aseguraban que "la ITV de Arroyosur no vale una mierda", una opinión rápidamente rechazada por el 'influencer' madrileño. Otra usuaria apuntaba que esta triquiñuela no debería tener problemas a la hora de encontrar un grúa que actuara de cómplice, pues "al de la grúa le da igual.... es el seguro el que pagará a la grúa".