¿Cuántos frutos secos hay que comer al día? La ración que tu corazón agradecerá
Aportan nutrientes clave y son el tentempié perfecto para cualquier comida
¿Cuántos frutos secos hay que tomar al día? La respuesta es rápida y fácil de responder: los que te quepan en la palma de la mano. Si se quiere ser meticuloso, la ración recomendada de frutos secos al día es de unos 20 o 30 gramos. Traducido a la vida real sería como cinco o seis piezas grandes de nueces, por ejemplo.
Siempre se ha dicho que los frutos secos contienen mucha grasa, y es cierto, pero se trata de grasa de calidad. Con la cantidad antes mencionada, como tentempié o añadido a la comida, se consigue fibra, minerales, proteína vegetal y grasas que ayudan a un mejor funcionamiento del corazón.
Por todo esto, se aconseja hacer un hueco a los frutos secos en la dieta. Si necesitas ideas de platos donde incluirlos, puedes echarlos sobre yogur natural, añadirlos a tus ensaladas o usarlos como 'toppings' en platos como hummus, entre otros. También puedes triturarlos para conseguir una crema untable que untar sobre tus tostadas.
¿Los frutos secos engordan?
Un estudio reciente publicado en la reivsta American Journal of Nutrition concluyó que los frutos secos pueden llegar a aportar un 32 por ciento menos de calorías de lo que realmente figura en las etiquetas. Cabe especificar que este análisis se refiere a los frutos secos al natural. También se venden frutos secos tostados, interesantes a nivel nutricional. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los frutos secos fritos o con saborizantes añadidos.
Por tanto, este descubrimiento sobre el aporte calórico de los frutos secos, sumado a que aportan omega-3, proteínas y antioxidantes, entre otros beneficios, convierte a este alimento en imprescindible en tu día a día. Incorpóralo cuanto antes a aprovéchate de todas sus ventajas para el organismo.
- Amplían con placas solares un parque eólico en Zamora: el pueblo aspira a ser uno de los ayuntamientos más ricos de España
- El caso de un merendero ilegal con sentencia firme en Benavente vuelve a los tribunales
- Un incendio calcina varios vehículos y provoca la muerte de un perro en Toro
- El Merendero de Los Pelambres de Zamora ya tiene nuevo gestor… y viene del mundo 'influencer'
- El PP de Zamora se queda sin gerente a cinco meses de la próxima cita electoral
- ¿Llegará a tiempo la Zona de Bajas Emisiones de Zamora? Una ordenanza exprés y calles afectadas para no perder 1,2 millones de euros
- Críticas por el reiterado uso de plenos extraordinarios urgentes en este pueblo de Zamora
- Un municipio de Zamora habilita un 'refugio' para el descanso de la Guardia Civil