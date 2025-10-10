Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

No compres los pellets más baratos por internet: alerta de páginas web que son una estafa

La marca Naturpellet advierte de páginas web fraudulentas que están timando a los clientes

Pellets

Pellets / Haverland

Isabel Rodríguez

Pese a la entrada del otoño el pasado 22 de septiembre, parece que el verano sigue teniendo protagonismo en estos primeros días de octubre con temperaturas máximas que giran en torno a los 25 grados. De ahí que la puesta en marcha de la calefacción se esté retrasando para alegría de los bolsillos de muchos ciudadanos.

El sistema de calor es uno de los grandes desembolsos de las familias de cara al invierno. Por eso, es habitual que los clientes traten de comparar ofertas y obtener el mejor precio posible, ya sea de gasoil, gas natural, aerotermia o pellets, entre otras opciones. Sin embargo, a veces lo barato sale caro y esta estrategia puede salir mal, sobre todo en la era de ciberdelincuencia. Y si no, que se lo pregunten a las personas que han sido timadas por hacer sus encargos de pellets de forma online.

Los pellets de madera están cada vez más de moda y eso es una buena noticia para el medio ambiente. Estas pequeñas piezas cilíndricas están hechas generalmente de madera reciclada, y constituyen una alternativa a los combustibles fósiles para la calefacción. Su humedad es menor que la leña común, por eso tienen un mayor valor de BTU (unidad de medida de combustión).

Recomendación para comprar pellets de calidad

Además, su manejo es más fácil que el de los troncos, así como su almacenamiento. Pero antes de comprar los pellets, conviene tener en cuenta algunos parámetros. Lo recomendable es que los pellets de madera estén certificados ENplus A1 y DIN plus. En este sentido, cabe recordar que los pellets de madera de baja calidad pueden dañar las calderas. Además, el contenido de humedad debe ser bajo para encender la estufa de forma más rápida y generar menos humo (máximo 6%). El contenido de las cenizas también debe ser máximo 6% para evitar limpiar la estufa con mucha más frecuencia. El poder calorífico (CV) también debe ser unos 18MJ/kg (5kWh/kg) para cumplir las normas de calidad.

Cesta de acero para pellets en una estufa.

Pellets en una estufa. / www.bfc-confort.fr

Naturpellet no vende de forma online

En el último mes, muchos clientes han sido estafados en su intento de buscar el mejor precio de pellets por webs que suplantan la identidad de marcas o fabricantes. La marca Naturpellet, por ejemplo, una de las de mayor calidad, ha alertado de que su web no vende de forma online, por lo que todas las páginas que en las últimas semanas simulaban vender sacos de pellets a un precio más barato que rondaba los 3,70 euros en lugar de 5 euros, por ejemplo, son webs fraudulentas.

"Les informamos de que están existiendo muchas estafas relacionadas con la venta de pellet (...) Antes de comprar llámanos y te asesoraremos. ¡Naturpellet no tiene venta On-Line!", recalcan desde Naturpellet. "Lamentablemente, hemos caído", comentaba una usuaria en redes sociales.

Naturpellet.

Estafa de pellets. / Naturpellet

En este punto, Apropellets ha realizado una campaña de vigilancia contra las web fraudulentas que utilizan la venta de pellets baratos como reclamo, entre ellas figuraban algunas como las citadas a continuación. Si ves alguna sospechosa, también puedes denunciarla para que sea verificada.

Web sospechosas

  1. compra-lesmarpellets.com   CERRADA
  2. http://biomasa-calidad.com/ CERRADA
  3. https://agro-machines.com/ CERRADA
  4. https://almacennavidad.com/            CERRADA
  5. https://andalucia-pellets.com            CERRADA
  6. https://aroapellet.com/          CERRADA
  7. https://asturiaspellets.com/ CERRADA
  8. https://asturias-pelletsl.com/            CERRADA
  9. https://asturias-pelletsproveedor.com/         CERRADA
  10. https://asturiaspellets-venta.es/       CERRADA
  11. https://atlassonline.shop       CERRADA
  12. https://baratospellets.com/  CERRADA
  13. https://best-electronico.com/                          google-cloud-compliance@google.com; domainabuse@tucows.com
  14. https://bigwoodsl.com/          CERRADA
  15. https://biocombustibles-es.com       CERRADA
  16. https://bioforestal-distribuidor.com/ CERRADA
  17. https://biomasadelanetosl.es/           CERRADA
  18. https://buenos-pellets.es/    CERRADA
  19. https://burpellet.energia.com             CERRADA
  20. https://burpelletdistribuidor.com/                    »             abuse@orangehost.com;             abuse@wildwestdomains.com»
  21. https://burpellet-en.com        CERRADA
  22. https://burpellet-energia-sl.com/                   domainabuse@tucows.com; abuse@shopify.com
  23. https://burpelletes.com          CERRADA
  24. https://burpellet-es.com        CERRADA
  25. https://burpellet-natural.com CERRADA
  26. https://burpellet-oficiales.com          CERRADA
  27. https://burpellets.com            CERRADA
  28. https://burpellets.es  CERRADA
  29. https://burpellets-energia-es.com/   CERRADA
  30. https://burpelletses.com/      CERRADA
  31. https://burpellet-si.com         CERRADA
  32. https://burpelletss-es.com/  CERRADA
  33. https://burpellets-si.com       CERRADA
  34. https://burpellet-venta.com  CERRADA
  35. https://calidad-pellets-es.com/                      report@abuseradar.com; abuse-tracker@hostinger.com
  36. https://calidadproductos-asturiaspellet.es/ CERRADA
  37. https://calido-pellet-es.com CERRADA
  38. https://casa-delena.es/          CERRADA
  39. https://casadistribuidor.com CERRADA
  40. https://casaxio.com/               abuse@cloudflare.com; abuse@namecheap.com
  41. https://castellana-pellets.com/         CERRADA
  42. https://comercio-pellet-es.com/                    abuse@shopify.com; domainabuse@tucows.com
  43. https://contenedorsl.com      CERRADA
  44. https://coterramgeneracion-officiales.com/ CERRADA
  45. https://cyl-pellets.com           CERRADA
  46. https://dirkpelletexpress.com/           CERRADA
  47. https://distribuidor-burpellet.es         CERRADA
  48. https://dme-madera-pellet.es/           CERRADA
  49. https://e-bicicletashop.com/product-category/calefaccion/pellets/ CERRADA
  50. https://ecollena.com/ CERRADA
  51. https://eco-pellets.es/            CERRADA
  52. https://electro-merca.com    CERRADA
  53. https://electtienda.es/            CERRADA
  54. https://elektronotiendas.com/            CERRADA
  55. https://enerpinpellets.shop/ CERRADA
  56. https://esencia-pellets.es/    CERRADA
  57. https://espana-pellets.com/ CERRADA
  58. https://estufaspellets.com/  CERRADA
  59. https://ferrepellets.com/        CERRADA
  60. https://gesbrick.com/ CERRADA
  61. https://greenpellets.es/          CERRADA
  62. https://gusstnews.shop          CERRADA
  63. https://huellaverdepellets.com/        CERRADA
  64. https://industria-pellet.es      CERRADA
  65. https://interbon-madera.es/  CERRADA
  66. https://lenacalidad.es/           CERRADA
  67. https://lena-granula.es/         CERRADA
  68. https://lenapremium.es/        CERRADA
  69. https://lenas-lara.es/              abuse@hostinger.com
  70. https://lesmarpellet-distribuidor.com/           CERRADA
  71. https://likany.com/product-category/pellets-de-madera/ (REGIFERRO.COM)     CERRADA
  72. https://lospellets-economicos.com/ CERRADA
  73. https://maderaconfort.com/ CERRADA
  74. https://mejorlena.com/          CERRADA
  75. https://mejor-pellet-espana.com/                  «abuse@shopify.com;             domainabuse@tucows.com»
  76. https://mejor-pellets.com/    CERRADA
  77. https://mercado-calefaccion.com    CERRADA
  78. https://mercadolena.es/                      abuse@hostinger.com
  79. https://merrymerican.shop.shop       CERRADA
  80. https://merrymerrcashop.com/          CERRADA
  81. https://moda-pellets.es          CERRADA
  82. https://naturpellet-distribuidor.com/              CERRADA
  83. https://naturpellets.es/           CERRADA
  84. https://oripellet.es/                  abuse@shopify.com
  85. https://paletagranulos.es/                   report@abuseradar.com
  86. https://pedidos-pellets.es/    CERRADA
  87. https://pelletasturias-es.com/           CERRADA
  88. https://pellet-burpellet.es      CERRADA
  89. https://pelletgracia.es             CERRADA
  90. https://pelletlena-aldaia.es/ CERRADA
  91. https://pelletmercado.com/                «abuse@shopify.com;             domainabuse@tucows.com»
  92. https://pelletsagrasl.com/     CERRADA
  93. https://pelletsasturias-distribuidor.com/       CERRADA
  94. https://pelletsasturias-industrial.com/           CERRADA
  95. https://pelletsasturias-industrial.es/ CERRADA
  96. https://pelletsasturiasl.com/ CERRADA
  97. https://pelletsasturias-officiales.com/           CERRADA
  98. https://pelletsasturias-sl.com/           CERRADA
  99. https://pellets-baratos.es/    CERRADA
  100. https://pellets-calefaccion.com/       CERRADA
  101. https://pellets-certificados.com/                     »             abuse@shopify.com; domainabuse@tucows.com»
  102. https://pelletsdevepa.com/product-category/pellets-de-lena/           CERRADA
  103. https://pellets-dinamica.com/            CERRADA
  104. https://pellets-directo.es       CERRADA
  105. https://pelletseco.com           CERRADA
  106. https://pellets-eco.com/        CERRADA
  107. https://pelletseco.es/ CERRADA
  108. https://pelletsenergias.shop/ CERRADA
  109. https://pelletservi.com/          CERRADA
  110. https://pellets-espana.com/ CERRADA
  111. https://pellets-naturals.es/   CERRADA
  112. https://pellet-solucion.com/ CERRADA
  113. https://pellets-perfecto.es/   CERRADA
  114. https://pellets-plus.com/       CERRADA
  115. https://pellets-plus.es/                        abuse@shopify.com
  116. https://pellets-pro-es.com/                abuse@shopify.com; domainabuse@tucows.com
  117. https://pellets-reales.com/                abuse@shopify.com; domainabuse@tucows.com
  118. https://pelletsygranulos.com/            CERRADA
  119. https://pelletylena.com/         CERRADA
  120. https://pellet-y-lena.es/          CERRADA
  121. https://peltienda.es/categoria-producto/pellets/             CERRADA
  122. https://pozyelektroshop.com CERRADA
  123. https://premium-pellets-es.com/      CERRADA
  124. https://retdot.com      CERRADA
  125. https://roigclima.com CERRADA
  126. https://selecttienda.com/      CERRADA
  127. https://senapellets.com/       CERRADA
  128. https://squarelectronico.es/product-category/pellets/             CERRADA
  129. https://staticky.shop  CERRADA
  130. https://stokexacto.com/         CERRADA
  131. https://synergiesl.es  CERRADA
  132. https://tenecris-pellets.com/ CERRADA
  133. https://tienda-burpellet.com CERRADA
  134. https://tienda-burpellet.es     CERRADA
  135. https://tienda-inviernos.com/ CERRADA
  136. https://tienda-naturpellets.com/       CERRADA
  137. https://tienda-pellets.com/   CERRADA
  138. https://tiendapellets.es          CERRADA
  139. https://vascolena.com            CERRADA
  140. https://ventadepellets.com.es/                        soltia-abuse@gestionclientes.org
  141. https://ventadepelletsl.es/    CERRADA
  142. https://venta-lesmarpellet.com/        CERRADA
  143. https://venta-pellet.es/           CERRADA
  144. https://venta-pellet-enplus.es            CERRADA
  145. https://wood-woodsl.es/        CERRADA
  146. https://www.cylpellet-es.com/           CERRADA
  147. https://www.kingfocpellet.com/        CERRADA
  148. madertorpellets.com CERRADA
  149. maparpellet.es            CERRADA
  150. mejorronnypellets.com/13-pellets    CERRADA

¿Cómo denunciar una web de venta de pellets?

Si has caído en la trampa y eres una de las víctimas de estafa de webs fraudulentas de venta de pellets, puedes presentar una denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional. Además, puedes indicarle a Google que revise la identidad de las páginas, que en muchas ocasiones utilizan los enlaces patrocinados para aparecer dentro de los primeros resultados de búsqueda.

Además, es recomendable guardar toda la información y datos durante el proceso de compra, también con capturas de pantalla. Para ello solo es necesario clicar en los 3 puntos que aparecen junto a la URL y clicar en denunciar anuncio.

Cómo denunciar un enlace patrocinado de Google de una web fraudulenta.

Cómo denunciar un enlace patrocinado de Google de una web fraudulenta. / Apropellets

Cómo denunciar un enlace patrocinado de Google de una web fraudulenta. / Apropellets

Cómo denunciar un enlace patrocinado de Google de una web fraudulenta. / Apropellets

