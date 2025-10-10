No compres los pellets más baratos por internet: alerta de páginas web que son una estafa
La marca Naturpellet advierte de páginas web fraudulentas que están timando a los clientes
Pese a la entrada del otoño el pasado 22 de septiembre, parece que el verano sigue teniendo protagonismo en estos primeros días de octubre con temperaturas máximas que giran en torno a los 25 grados. De ahí que la puesta en marcha de la calefacción se esté retrasando para alegría de los bolsillos de muchos ciudadanos.
El sistema de calor es uno de los grandes desembolsos de las familias de cara al invierno. Por eso, es habitual que los clientes traten de comparar ofertas y obtener el mejor precio posible, ya sea de gasoil, gas natural, aerotermia o pellets, entre otras opciones. Sin embargo, a veces lo barato sale caro y esta estrategia puede salir mal, sobre todo en la era de ciberdelincuencia. Y si no, que se lo pregunten a las personas que han sido timadas por hacer sus encargos de pellets de forma online.
Los pellets de madera están cada vez más de moda y eso es una buena noticia para el medio ambiente. Estas pequeñas piezas cilíndricas están hechas generalmente de madera reciclada, y constituyen una alternativa a los combustibles fósiles para la calefacción. Su humedad es menor que la leña común, por eso tienen un mayor valor de BTU (unidad de medida de combustión).
Recomendación para comprar pellets de calidad
Además, su manejo es más fácil que el de los troncos, así como su almacenamiento. Pero antes de comprar los pellets, conviene tener en cuenta algunos parámetros. Lo recomendable es que los pellets de madera estén certificados ENplus A1 y DIN plus. En este sentido, cabe recordar que los pellets de madera de baja calidad pueden dañar las calderas. Además, el contenido de humedad debe ser bajo para encender la estufa de forma más rápida y generar menos humo (máximo 6%). El contenido de las cenizas también debe ser máximo 6% para evitar limpiar la estufa con mucha más frecuencia. El poder calorífico (CV) también debe ser unos 18MJ/kg (5kWh/kg) para cumplir las normas de calidad.
Naturpellet no vende de forma online
En el último mes, muchos clientes han sido estafados en su intento de buscar el mejor precio de pellets por webs que suplantan la identidad de marcas o fabricantes. La marca Naturpellet, por ejemplo, una de las de mayor calidad, ha alertado de que su web no vende de forma online, por lo que todas las páginas que en las últimas semanas simulaban vender sacos de pellets a un precio más barato que rondaba los 3,70 euros en lugar de 5 euros, por ejemplo, son webs fraudulentas.
"Les informamos de que están existiendo muchas estafas relacionadas con la venta de pellet (...) Antes de comprar llámanos y te asesoraremos. ¡Naturpellet no tiene venta On-Line!", recalcan desde Naturpellet. "Lamentablemente, hemos caído", comentaba una usuaria en redes sociales.
En este punto, Apropellets ha realizado una campaña de vigilancia contra las web fraudulentas que utilizan la venta de pellets baratos como reclamo, entre ellas figuraban algunas como las citadas a continuación. Si ves alguna sospechosa, también puedes denunciarla para que sea verificada.
Web sospechosas
- compra-lesmarpellets.com CERRADA
- http://biomasa-calidad.com/ CERRADA
- https://agro-machines.com/ CERRADA
- https://almacennavidad.com/ CERRADA
- https://andalucia-pellets.com CERRADA
- https://aroapellet.com/ CERRADA
- https://asturiaspellets.com/ CERRADA
- https://asturias-pelletsl.com/ CERRADA
- https://asturias-pelletsproveedor.com/ CERRADA
- https://asturiaspellets-venta.es/ CERRADA
- https://atlassonline.shop CERRADA
- https://baratospellets.com/ CERRADA
- https://best-electronico.com/ google-cloud-compliance@google.com; domainabuse@tucows.com
- https://bigwoodsl.com/ CERRADA
- https://biocombustibles-es.com CERRADA
- https://bioforestal-distribuidor.com/ CERRADA
- https://biomasadelanetosl.es/ CERRADA
- https://buenos-pellets.es/ CERRADA
- https://burpellet.energia.com CERRADA
- https://burpelletdistribuidor.com/ » abuse@orangehost.com; abuse@wildwestdomains.com»
- https://burpellet-en.com CERRADA
- https://burpellet-energia-sl.com/ domainabuse@tucows.com; abuse@shopify.com
- https://burpelletes.com CERRADA
- https://burpellet-es.com CERRADA
- https://burpellet-natural.com CERRADA
- https://burpellet-oficiales.com CERRADA
- https://burpellets.com CERRADA
- https://burpellets.es CERRADA
- https://burpellets-energia-es.com/ CERRADA
- https://burpelletses.com/ CERRADA
- https://burpellet-si.com CERRADA
- https://burpelletss-es.com/ CERRADA
- https://burpellets-si.com CERRADA
- https://burpellet-venta.com CERRADA
- https://calidad-pellets-es.com/ report@abuseradar.com; abuse-tracker@hostinger.com
- https://calidadproductos-asturiaspellet.es/ CERRADA
- https://calido-pellet-es.com CERRADA
- https://casa-delena.es/ CERRADA
- https://casadistribuidor.com CERRADA
- https://casaxio.com/ abuse@cloudflare.com; abuse@namecheap.com
- https://castellana-pellets.com/ CERRADA
- https://comercio-pellet-es.com/ abuse@shopify.com; domainabuse@tucows.com
- https://contenedorsl.com CERRADA
- https://coterramgeneracion-officiales.com/ CERRADA
- https://cyl-pellets.com CERRADA
- https://dirkpelletexpress.com/ CERRADA
- https://distribuidor-burpellet.es CERRADA
- https://dme-madera-pellet.es/ CERRADA
- https://e-bicicletashop.com/product-category/calefaccion/pellets/ CERRADA
- https://ecollena.com/ CERRADA
- https://eco-pellets.es/ CERRADA
- https://electro-merca.com CERRADA
- https://electtienda.es/ CERRADA
- https://elektronotiendas.com/ CERRADA
- https://enerpinpellets.shop/ CERRADA
- https://esencia-pellets.es/ CERRADA
- https://espana-pellets.com/ CERRADA
- https://estufaspellets.com/ CERRADA
- https://ferrepellets.com/ CERRADA
- https://gesbrick.com/ CERRADA
- https://greenpellets.es/ CERRADA
- https://gusstnews.shop CERRADA
- https://huellaverdepellets.com/ CERRADA
- https://industria-pellet.es CERRADA
- https://interbon-madera.es/ CERRADA
- https://lenacalidad.es/ CERRADA
- https://lena-granula.es/ CERRADA
- https://lenapremium.es/ CERRADA
- https://lenas-lara.es/ abuse@hostinger.com
- https://lesmarpellet-distribuidor.com/ CERRADA
- https://likany.com/product-category/pellets-de-madera/ (REGIFERRO.COM) CERRADA
- https://lospellets-economicos.com/ CERRADA
- https://maderaconfort.com/ CERRADA
- https://mejorlena.com/ CERRADA
- https://mejor-pellet-espana.com/ «abuse@shopify.com; domainabuse@tucows.com»
- https://mejor-pellets.com/ CERRADA
- https://mercado-calefaccion.com CERRADA
- https://mercadolena.es/ abuse@hostinger.com
- https://merrymerican.shop.shop CERRADA
- https://merrymerrcashop.com/ CERRADA
- https://moda-pellets.es CERRADA
- https://naturpellet-distribuidor.com/ CERRADA
- https://naturpellets.es/ CERRADA
- https://oripellet.es/ abuse@shopify.com
- https://paletagranulos.es/ report@abuseradar.com
- https://pedidos-pellets.es/ CERRADA
- https://pelletasturias-es.com/ CERRADA
- https://pellet-burpellet.es CERRADA
- https://pelletgracia.es CERRADA
- https://pelletlena-aldaia.es/ CERRADA
- https://pelletmercado.com/ «abuse@shopify.com; domainabuse@tucows.com»
- https://pelletsagrasl.com/ CERRADA
- https://pelletsasturias-distribuidor.com/ CERRADA
- https://pelletsasturias-industrial.com/ CERRADA
- https://pelletsasturias-industrial.es/ CERRADA
- https://pelletsasturiasl.com/ CERRADA
- https://pelletsasturias-officiales.com/ CERRADA
- https://pelletsasturias-sl.com/ CERRADA
- https://pellets-baratos.es/ CERRADA
- https://pellets-calefaccion.com/ CERRADA
- https://pellets-certificados.com/ » abuse@shopify.com; domainabuse@tucows.com»
- https://pelletsdevepa.com/product-category/pellets-de-lena/ CERRADA
- https://pellets-dinamica.com/ CERRADA
- https://pellets-directo.es CERRADA
- https://pelletseco.com CERRADA
- https://pellets-eco.com/ CERRADA
- https://pelletseco.es/ CERRADA
- https://pelletsenergias.shop/ CERRADA
- https://pelletservi.com/ CERRADA
- https://pellets-espana.com/ CERRADA
- https://pellets-naturals.es/ CERRADA
- https://pellet-solucion.com/ CERRADA
- https://pellets-perfecto.es/ CERRADA
- https://pellets-plus.com/ CERRADA
- https://pellets-plus.es/ abuse@shopify.com
- https://pellets-pro-es.com/ abuse@shopify.com; domainabuse@tucows.com
- https://pellets-reales.com/ abuse@shopify.com; domainabuse@tucows.com
- https://pelletsygranulos.com/ CERRADA
- https://pelletylena.com/ CERRADA
- https://pellet-y-lena.es/ CERRADA
- https://peltienda.es/categoria-producto/pellets/ CERRADA
- https://pozyelektroshop.com CERRADA
- https://premium-pellets-es.com/ CERRADA
- https://retdot.com CERRADA
- https://roigclima.com CERRADA
- https://selecttienda.com/ CERRADA
- https://senapellets.com/ CERRADA
- https://squarelectronico.es/product-category/pellets/ CERRADA
- https://staticky.shop CERRADA
- https://stokexacto.com/ CERRADA
- https://synergiesl.es CERRADA
- https://tenecris-pellets.com/ CERRADA
- https://tienda-burpellet.com CERRADA
- https://tienda-burpellet.es CERRADA
- https://tienda-inviernos.com/ CERRADA
- https://tienda-naturpellets.com/ CERRADA
- https://tienda-pellets.com/ CERRADA
- https://tiendapellets.es CERRADA
- https://vascolena.com CERRADA
- https://ventadepellets.com.es/ soltia-abuse@gestionclientes.org
- https://ventadepelletsl.es/ CERRADA
- https://venta-lesmarpellet.com/ CERRADA
- https://venta-pellet.es/ CERRADA
- https://venta-pellet-enplus.es CERRADA
- https://wood-woodsl.es/ CERRADA
- https://www.cylpellet-es.com/ CERRADA
- https://www.kingfocpellet.com/ CERRADA
- madertorpellets.com CERRADA
- maparpellet.es CERRADA
- mejorronnypellets.com/13-pellets CERRADA
¿Cómo denunciar una web de venta de pellets?
Si has caído en la trampa y eres una de las víctimas de estafa de webs fraudulentas de venta de pellets, puedes presentar una denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional. Además, puedes indicarle a Google que revise la identidad de las páginas, que en muchas ocasiones utilizan los enlaces patrocinados para aparecer dentro de los primeros resultados de búsqueda.
Además, es recomendable guardar toda la información y datos durante el proceso de compra, también con capturas de pantalla. Para ello solo es necesario clicar en los 3 puntos que aparecen junto a la URL y clicar en denunciar anuncio.
