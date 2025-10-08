Técnica del cloud: así es el truco para que el olor de tu perfume dure más tiempo

Seguro que quieres que tu perfume favorito dure todo el día. Pues estos son algunos de los trucos que debes conocer y que van más allá de aplicar tu colonia habitual en muñecas o detrás de las orejas.

"¿Quieres que tu perfume huela todo el día o evitar que te irriten? El secreto está en dónde lo aplicas", cuenta Ana Molina, dermatóloga.

"Uno, para que dure lo máximo posible, aplícalo en los puntos de pulso como las muñecas, el cuello, detrás de las orejas y en la clavícula. El calor natural de estas zonas ayuda a que la fragancia se libere poco a poco y dure más tiempo", indica.

"Dos, si tienes la piel sensible, rocía el perfume en la ropa o el cabello a unos veinte centímetros de distancia más o menos. Así evitas contacto directo con la piel y y pasas el día sin irritaciones".

#Dermatología #Fragancia #BeautyTips #Skincare ♬ original sound - Dra. Ana Molina @dr.anamolina ✨ Mis tips de dermatóloga para aplicar el perfume: 1️⃣ Para máxima duración → en los puntos de pulso (muñecas, cuello, detrás de orejas, clavícula). El calor corporal hace magia 🪄. 2️⃣ Piel sensible → mejor en la ropa o el cabello (a 20 cm de distancia). Sin roces, sin rojeces. 3️⃣ Para una estela inolvidable → la técnica del cloud: rocía en el aire y atraviesa la nube ☁️. Ligero, envolvente, elegante. 💧 Extra tip: hidratar la piel antes potencia la fijación del aroma (¡y con cremas perfumadas ya es 🔝!). Porque un buen perfume no solo se lleva… se sabe aplicar. 💖 #PerfumeTips

"Y tres, para dejar una estela inolvidable, prueba la técnica del cloud, rocía el perfume en el aire frente a ti y camina a través de esa nube. Es ideal si quieres un efecto envolvente pero ligero", señala.

"¡Ah! Y un tip extra, recuerda siempre hidratar la piel antes de aplicar perfume porque también ayuda a que el aroma se fije por más tiempo. ¿O mi tip favorito? Las cremas hidratantes con perfume".

Cómo sacar el máximo partido a tu perfume

Para máxima duración → en los puntos de pulso (muñecas, cuello, detrás de orejas, clavícula). El calor corporal hace magia 🪄.

Piel sensible → mejor en la ropa o el cabello (a 20 cm de distancia). Sin roces, sin rojeces.

Para una estela inolvidable → la técnica del cloud: rocía en el aire y atraviesa la nube. Ligero, envolvente, elegante.

Extra tip: hidratar la piel antes potencia la fijación del aroma (¡y con cremas perfumadas ya es top!).