Lista de trucos de limpieza efectivos para dejar la casa como los chorros del oro

La influencer Lucía Lipperheide comparte sencilos consejos para dejar tu vivienda impoluta

Trucos de limpieza. / Foto de Cottonbro Studio.

Isabel Rodríguez

Lucía Lipperheide tiene más de medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram llamada @homes.styles. Y una de sus publicaciones recientes cuenta con miles de 'Me Gusta' por su utilidad.

En ella, esta creadora de contenido que publica trucos sobre decoración, lifestyle y moda, comparte con su comunidad trucos de limpieza sencillos para que tu casa quede "impecable" sin esfuerzo.

"Con estos trucos rápidos y fáciles, lograrás un fregadero siempre brillante, una lavadora sin malos olores y alfombras como nuevas. Solo necesitas unos minutos y algunos productos que ya tienes en casa", explica.

Trucos de limpieza fáciles:

  • Lava tu estropajo en el lavavajillas cada tres días, "así lo mantendrás limpio"
  • Seca bien la pila y aplica una gota de aceite con una bayeta. "Le darás un brillo espectacular y el agua resbalará mucho mejor, evitando marcas
  • En la lavadora, pon un ciclo corto y una pastilla de lavavajillas, "este pequeño truco limpiará el tambor a fondo, previene malos olores dejando la puerta abierta"
  • Para quitar las marcas de las alfombras, coloca un trapo húmedo sobre ellas y plancha durante treinta segundos: las fibras se levantarán y las marcas desaparecerán en un instante
  • Y para quitar las manchas difíciles de las alfombras, pulveriza con una mezcla de dos partes de agua, una de vinagre de limpieza y media cucharadita de bicarbonato, pon un trapo encima y pasa la plancha: las manchas se ablandarán y con un trapo se podrán eliminar
