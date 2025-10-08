Lista de trucos de limpieza efectivos para dejar la casa como los chorros del oro
La influencer Lucía Lipperheide comparte sencilos consejos para dejar tu vivienda impoluta
Lucía Lipperheide tiene más de medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram llamada @homes.styles. Y una de sus publicaciones recientes cuenta con miles de 'Me Gusta' por su utilidad.
En ella, esta creadora de contenido que publica trucos sobre decoración, lifestyle y moda, comparte con su comunidad trucos de limpieza sencillos para que tu casa quede "impecable" sin esfuerzo.
"Con estos trucos rápidos y fáciles, lograrás un fregadero siempre brillante, una lavadora sin malos olores y alfombras como nuevas. Solo necesitas unos minutos y algunos productos que ya tienes en casa", explica.
Trucos de limpieza fáciles:
- Lava tu estropajo en el lavavajillas cada tres días, "así lo mantendrás limpio"
- Seca bien la pila y aplica una gota de aceite con una bayeta. "Le darás un brillo espectacular y el agua resbalará mucho mejor, evitando marcas
- En la lavadora, pon un ciclo corto y una pastilla de lavavajillas, "este pequeño truco limpiará el tambor a fondo, previene malos olores dejando la puerta abierta"
- Para quitar las marcas de las alfombras, coloca un trapo húmedo sobre ellas y plancha durante treinta segundos: las fibras se levantarán y las marcas desaparecerán en un instante
- Y para quitar las manchas difíciles de las alfombras, pulveriza con una mezcla de dos partes de agua, una de vinagre de limpieza y media cucharadita de bicarbonato, pon un trapo encima y pasa la plancha: las manchas se ablandarán y con un trapo se podrán eliminar
