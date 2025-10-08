No solo es cuestión de genética: los consejos una dermatóloga para tener una piel sana toda la vida

"Protección solar y hábitos": estos son los consejos que daría la doctora Ana Molina a un joven de 20 años para cuidar su piel. Y se basa en las últimas evidencias científicas que restan importancia a la herencia genética y dan mucho más valor a los hábitos que desarrollamos a lo largo de la vida.

La doctora Ana Molina es dermatóloga y divulgadora de salud en medios de comunicación y redes sociales. Participa en 'Saber vivir', de TVE, en Radio Nacional de España y en Telemadrid; también, en el podcast 'De Piel a Cabeza', junto con la doctora Rosa Molina. Recientemente ha publicado el libro 'Piel sana, piel bonita'; y en Instagram acumula más de 379.000 seguidores.

"La epigenética tiene un efecto brutal sobre la salud", asegura la dermatóloga. Hasta hace poco se pensaba que estábamos muy condicionados por los genes; sin embargo, hoy en día se sabe que los efectos de los genes (el genoma) afectan solo un 30 por ciento en el envejecimiento; el resto es el exposoma, que se refiere a todos los factores externos a los que estamos expuestos.

La nutrición, los tóxicos, la contaminación, la radiación solar, la temperatura... Son factores que influyen en la salud de la piel y que afectan mucho más de lo que previamente se podría pensar. Por ejemplo, se sabe que envejecemos mucho mejor en climas fríos que en climas cálidos, entre otros factores.

Por tanto, la doctora Ana Molina recomienda controlar todos los hábitos que dependen de uno mismo, como mantener una buena alimentación y realizar ejercicio físico con fecuencia. Por ejemplo, ya hay muchos estudios que demuestran cómo el ejercicio de fuerza aumenta la producción de colágeno, entre muchas otras ventajas. "Ahora mismo no hay excusa", asegura esta dermatóloga.