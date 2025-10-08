El cambio de hora de invierno se acerca: ¿Cuándo hay que atrasar los relojes una hora?

Toca cambiar la hora. Tras un caluroso verano, el bajón de las temperaturas es cada vez más notable. El otoño comenzó oficialmente el pasado lunes 22 de septiembre a las 20.19 horas y con él llega el cambio de horario.

En el hemisferio norte, el inicio de esta estación está definida por el instante en que la Tierra pasa por el punto de su órbita desde el cual el Sol cruza el ecuador celeste hacia el sur; el día en que esto sucede la duración del día y la noche casi coinciden, denominando a este hecho equinoccio de otoño.

Cambio de hora para adaptarnos al horario de invierno / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

¿Cuándo hay que cambiar la hora?

El cambio de horario "de invierno" llega en el mes de octubre. En este 2025, habrá que cambiar los relojes en la madrugada del domingo 26 de octubre. Habrá que atrasar una hora los relojes: a las 03.00 horas de la madrugada serán las 02.00 horas. La parte positiva es que dormiremos una hora más. Y la parte negativa es que anochecerá antes, por lo que los días parecerán más cortos.

¿Por qué se cambia la hora?

Dos veces al año los españoles cambiamos la hora del reloj con el objetivo de aprovechar al máximo las horas de luz natural. En España este cambio tiene lugar desde 1918, aunque ya hace años que no es muy bien recibido por la sociedad. De hecho, cada año surgen debates acerca de su función y utilidad, además de preguntas sobre si se debería eliminar, tal y como aseguran algunos organismos europeos.

La propuesta de los expertos para eliminar el cambio horario es que cada país adopte durante todo el año la hora que le corresponde según el mapa de 24 franjas horarias en las que está dividida el planeta. Esa es la que se considera la "hora natural o solar" de cada país. Y, para dejarlo claro en el vocabulario a pie de calle, se trata de quedarnos con lo que llamamos horario de invierno. Para hacerlo, los expertos proponen un plan de dos pasos.

En una primera fase, todos los países de la UE eliminarían el cambio de hora en primavera y mantendrían la hora que usan en invierno. Aquellos países cuya zona horaria recomendada ya sea su hora estándar actual, no necesitarán realizar más pasos.

En una segunda fase, aquellos países en los que, tras ejecutar la primera fase, su zona horaria recomendada aún no sea su hora estándar (caso de España, Portugal, Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos), retrocederán sus relojes por última vez en otoño, para poder adoptar su zona horaria recomendada como nueva hora estándar. Los expertos esgrimen motivos de salud y de ahorro energético para subrayar la "urgencia" de que los gobiernos de la UE pacten una fecha de inicio.