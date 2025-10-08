Los bolsos de supermercado que se venden como churros: baratos, cómodos y elegantes

Comprar moda y complementos en los supermercados cada vez es menos disparatado. Muchas cadenas está ampliando su oferta de productos. En el caso de Carrefour, hace años que apuestan por proporcionarle al cliente una experiencia de compra 360. Es decir, que puedan adquirir prácticamente todo lo que necesitan sin salir de sus instalaciones. En la era de las redes sociales, han dado un paso más. Sus productos se viralizan por su precio y diseño y agotan existencias con facilidad.

Las zapatillas, pijamas y deportivas del Carrefour siempre han sido, entre los textiles, de los artículos más demandados. Sin embargo, cada vez más influencers apuestan por comprar algunas prendas en tendencia en esta cadena y, al mostrarlo en sus redes, se produce el milagro: el bolso o la camisa de turno se viraliza y se vende como churros.

Los bolsos de tela de Carrefour, de moda

La última prenda viral de Carrefour son unos bolsos de tela con los estampados y colores del momento. Es un estilo de bolso shopper muy cómodo para el día a día en varios modelos. Es posible encontrarlo con estampado floral sobre fondo azul o de cuadros en borgoña, mostaza o marrón chocolate. Este complemento, tan cómodo y versátil, se vende por 19 euros y vuela en los supermercados. Además, cuenta con una versión de bolso de mano por 12 euros que también podría usarse como neceser. "Quiero todo", confiesa una usuaria.

Bolsos. / Carrefour

No es la primera vez que la firma francesa arrasa con sus productos más "fashion". Lo hizo en verano con sus francesitas con tira en terciopelo, una de las tendencias del momento.

El fenómeno viral de Carrefour también salta a la sección de decoración y se agotan sus vajillas o sus vasos transparentes (una tendencia que fue un auténtico éxito y tuvo a muchas clientas buscando los vasos por varios establecimientos).

Carrefour es una de las cadenas de supermercados y grandes superficies más grandes y conocidas del mundo. Fue fundada en 1959 en Francia por Marcel Fournier, Louis Defforey y Denis Defforey. Su nombre proviene de la palabra francesa "cruce de caminos", ya que el primer supermercado Carrefour se ubicaba en un cruce de carreteras.

Carrefour opera en más de 30 países alrededor del mundo, incluyendo Francia, España, Italia, Bélgica, Brasil, China, Argentina, entre otros. Es especialmente fuerte en Europa y América Latina.