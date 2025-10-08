Así afecta de verdad el café a tu corazón: un cardiólogo rompe todos los mitos

El café es una de las bebidas más consumidas de todo el mundo y un ritual para muchos, que lo toman en el desayuno, en la comida y hasta en la cena. Son de sobra conocidos algunos de sus efectos beneficiosos para el organismo, pero ¿cómo afecta al corazón? El cardiólogo José Abellán lo explica todo en uno de sus últimos vídeos de Instagram (@doctorabellan).

El primero de los puntos abordados por el doctor es la tensión arterial. El café la sube un poco, al igual que la frecuencia cardiaca, pero el efecto es transitorio y desaparece a las cuatro o seis horas, asegura.

¿El café es bueno o malo para el corazón? En los estudios se puede observar que las personas que toman café habitualmente enferman menos del corazón. El número total de cafés seguros al día es el que contenga como máximo unos 450 miligramos de cafeína, lo que viene a ser unos cuatro o cinco cafés. En cuanto a las arritmias, a veces sí puede dar palpitaciones, pero arritmias importantes no, menos en personas sanas.

El café descafeinado también es beneficioso para la salud, ya que el café no es solo cafeína, y tomándolo ingieries también vitaminas, minerales y polifenoles, entre otras cosas, pero es cierto que su beneficio parece menor al del café con cafeína. Si lo tomas con leche, esta reduce un poco el efecto de los antioxidantes que absorbes del café, aunque esto depende de la cantidad de leche.

Sin embargo, el café sí afecta al colesterol, sobre todo si es expreso o se extrae con prensa francesa, pues contiene unas sustancias que se llaman diterpenos que parece que aumentan el colesterol LDL y el colesterol total. Filtrar el café elimina casi todo este riesgo, asegura el doctor Abellán. Por tanto, la mejor manera de prepararlo es filtrado y solo, con poca leche y sin azúcar.

¿Y sus efectos en el embarazo? Estudios potentes parecen encontrar que es seguro hasta con dosis de cafeína de 150-200 miligramos al día, que se puede encontrar en uno o dos cafés.