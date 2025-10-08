Las 12 cosas (no tan secretas) de Zara que conocen todas las influencers de moda

Zara es el buque insignia de Inditex. Tras el aplaudido lanzamiento de su colección de otoño, caracterizada por su versatilidad y elegancia, el imperio creado por Amancio Ortega sigue expandiéndose con la apertura de nuevas tiendas. La de Valladolid, por ejemplo, es una de las tiendas más grandes de España.

Sin embargo, no son las tiendas al uso que conocíamos hasta ahora, sino que los nuevos locales de Zara están revolucionando el mundo de las compras ya que en sus tiendas no solo se puede comprar ropa, sino también tomar café o comprar flores y muebles.

Quienes están al día de todo el universo Inditex erigido por Amancio Ortega son las influencers de moda, ya que su cercanía con la marca les hace conocer todos sus trucos y detalles.

Sin embargo, algunos de esos trucos han sido revelados por Ana Pérez, una influencer de moda que ayuda a potenciar el estilo de sus fans a la hora de vestir. En redes sociales es conocida como @mapetitebyana y en Instagram, por ejemplo, acumula 240.000 seguidores.

En los últimos días, esta bloguera ha compartido un vídeo bajo el título 'Las 12 cosas de Zara que deberías saber (nivel experta)', que a continuación reproducimos. ¿Sabías que Zara lanza ropa nueva todos los lunes y jueves o que hay outlets con toda la ropa?

Los 12 secretos de Zara

Zara lanza ropa nueva todos los lunes y jueves, tanto en la web como en las tiendas físicas.

La ropa que no se vende pasa a otras tiendas y luego a almacenes. Se recicla.

Cada tienda tiene un almacén virtual desde donde se gestionan pedidos online.

Las tiendas preparan pedidos online para toda España

Actualmente hay 16 outlets For & From de Inditex. Y cuatro de Tempe en San Vicente del Raspeig, Allariz, Leganés y Como (Italia)

Tempe es la empresa del grupo que distribuye el calzado para Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear y otras marcas. Todos los zapatos y complementos de Inditex salen de Tempe

Las devoluciones online ya no son gratis, salvo si devuelves en tienda.

Una prenda puede pasar diseño a tienda en tres semanas

Los pedidos online muchas veces se preparan en tienda

Cada Inditex organiza en Arteixo un mercadillo benéfico con ropa no vendida, pero está dirigido solo a empleados

Los empleados de Inditex tienen un 25% de descuento todo el año en todas las marcas del grupo, pero con un límite

Zara crea colecciones específicas para el cono sur y también envía parte de lo que ya se vendió en Europa

Estas son las doce características de Zara e Inditex reveladas por Ana Pérez, la bloguera que quiere poner a prueba tus conocimientos sobre el universo de Amancio Ortega. Según ella, si sabías al menos cinco cosas de la lista estás en nivel iniciación. Si conocías de 6 a 8 ítems, ella te enmarca en el nivel avanzado. Y si eres una fan total y casi haces pleno, de 9 a 12, eres nivel experto. Y tú, ¿cuántas cosas sabías?