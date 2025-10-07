El zumo en tetrabrik no es tan sano como creías (y los nutricionistas lo explican)

Durante años, el zumo de naranja (o de cualquier otra fruta) en el desayuno ha sido un clásico en la gastronomía española. Junto al café o la leche, ha sido un imprescindible y siempre se ha vendido como un alimento cargado de nutrientes y muy beneficioso para la salud, pero nada más lejos de la realidad: los nutricionistas aconsejan dejar de tomarlo a diario.

Es cierto que el zumo procede de la fruta, un alimento muy interesante a nivel nutricional que aporta fibra, vitaminas y otros compuestos muy beneficiosos para el organismo, pero al exprimir se separa el azúcar de la fibra y los azúcares naturalmente presentes en la fruta quedan libres.

Por tanto, un vaso de zumo es en realidad puro azúcar. Si se atiende a la tabla nutricional de los típicos 'tetrabriks' de supermercado, un simple vaso puede llegar a contener más de 25 gramos de azúcares simples, que es como si añadieras cinco cucharaditas de azúcar a un vaso de agua.

Pero no es algo exclusivo de los zumos envasados; ocurre exactamente lo mismo con el zumo que se elabora en casa. De vez en cuando no pasa por consumirlo -si algún día desayunas fuera, por ejemplo-, pero los nutricionistas aconsejan evitar el típico zumo de naranja a diario en el desayuno. En su lugar, recomiendan comer la fruta entera para ingerir esos azúcares acompañados de fibra.

Zumo de limón en ayunas

En cambio, tomar un vaso de agua con un chorro de zumo de limón tiene propiedades muy beneficiosas para el cuerpo. Aumenta la ingesta de vitamina C, favorece la digestión, protege la salud dental, ayuda a controlar el peso, previene la formación de cálculos renales y tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio. Por contra, abusar puede provocar problemas estomacales y erosionar el esmalte dental.