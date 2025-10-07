Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siete trucos para la limpieza de tu maquillaje y del cuarto de baño

Marina García

"Qué rabia da cuando no sale el rímel, ¿verdad? Pues muchas veces es porque está seco, así que haz lo que hago en el vídeo, es una maravilla". Lucía Lipperheide comparte en su cuenta @Homes.Styles trucos para crear un hogar "acogedor" con consejos de decoración, estilo de vida, manualidades y moda. Cuenta con más de medio millón de seguidores y en una de sus últimas publicaciones, Lucía ofrece siete trucos útiles, sencillos y baratos relacionados con la limpieza del maquillaje y del cuarto de baño.

Trucos de limpieza con discos desmaquillantes:

  • ¿Rímel seco? Si tu máscara de pestañas parece estar seca y no puedes darle vida a tu mirada, no tires el envase. Introduce el rímel en agua caliente y verás cómo vuelve a recuperar su estado líquido para que lo puedas aplicar sobre tus pestañas.
  • ¿Tus brochas están sucias? Echa un poco de agua micelar o desmaquillante en un vaso de agua caliente y sumerge las brochas para que suelten toda la suciedad.
  • ¿El fondo del vaso de los cepillos de dientes está mugriento? Coge un disco desmaquillante y coloca la gasa con un chorrito de vinagre en el fondo. Así, este alcogón absorberá toda la suciedad.
  • ¿Se te ha acabado algún bote de crema? Córtalo y mira la cantidad de producto que te queda. La puedes guardar en un tarrito más pequeño.
  • ¿Tus planchas de pelo están sucias? Limpia tus planchas del pelo con dos discos desmquillantes humedecidos con agua micelar.
  • ¿La parte de abajo de tu cepillo eléctrico de dientes siempre se ensucia? Corta un disco desmaquillante y colócalo en la base del cepillo para que absorba.
  • ¿Tus esponjas de maquillaje ya no absorben más? Sumerge tus esponjas de maquillaje en un vaso de agua caliente con agua micelar para que suelte todo el maquillaje.
