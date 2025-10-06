Así puedes conseguir repuestos gratis de Ikea: 0 euros en el carrito de la compra

Ikea ofrece muebles y accesorios con un diseño funcional y contemporáneo a precios asequibles. Su enfoque en la simplicidad y la funcionalidad permite ofrecer productos a precios competitivos.

Esta tienda de muebles y decoración de origen sueco revolucionó la industria al introducir el concepto de diseño plano y autoservicio. Los muebles se venden desmontados en paquetes planos, lo que reduce los precios de transporte y almacenamiento, y permite a los clientes ensamblar los muebles ellos mismos, ahorrando así en gastos de mano de obra.

Pero he aquí donde viene el problema y... hecha la ley, hecha la trampa. La creadora de contenido Andrea Caaveiro en su cuenta @pettit.decor ha desvelado un truco desconocido hasta la fecha para la mayoría.

Si, por ejemplo, te falta una barra para el armario, busca el producto en la web que necesitas reponer

Ve a 'Detalles del producto' y a 'Montaje y documentos'

Lee las instrucciones

En ellas, busca el número del accesorio (en este caso una barra de armario)

Vuelve a la página principal, ve a 'Tornillería' y 'Piezas de repuesto'

Escribe el número o código de la pieza que has apuntado antes

Indica el número de ejemplares que te hacen falta

Añade tus datos y haz el pedido a coste cero

¿Conocías este truco?