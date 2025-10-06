Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así puedes conseguir repuestos gratis de Ikea: 0 euros en el carrito de la compra

Desvelan el truco para no pagar por estas piezas de Ikea que quizá se te hayan roto o extraviado

Cómo conseguir repuestos de Ikea gratis.

Isabel Rodríguez

Ikea ofrece muebles y accesorios con un diseño funcional y contemporáneo a precios asequibles. Su enfoque en la simplicidad y la funcionalidad permite ofrecer productos a precios competitivos.

Esta tienda de muebles y decoración de origen sueco revolucionó la industria al introducir el concepto de diseño plano y autoservicio. Los muebles se venden desmontados en paquetes planos, lo que reduce los precios de transporte y almacenamiento, y permite a los clientes ensamblar los muebles ellos mismos, ahorrando así en gastos de mano de obra.

Pero he aquí donde viene el problema y... hecha la ley, hecha la trampa. La creadora de contenido Andrea Caaveiro en su cuenta @pettit.decor ha desvelado un truco desconocido hasta la fecha para la mayoría.

  • Si, por ejemplo, te falta una barra para el armario, busca el producto en la web que necesitas reponer
  • Ve a 'Detalles del producto' y a 'Montaje y documentos'
  • Lee las instrucciones
  • En ellas, busca el número del accesorio (en este caso una barra de armario)
  • Vuelve a la página principal, ve a 'Tornillería' y 'Piezas de repuesto'
  • Escribe el número o código de la pieza que has apuntado antes
  • Indica el número de ejemplares que te hacen falta
  • Añade tus datos y haz el pedido a coste cero

