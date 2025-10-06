La percha perfecta para organizar los bolsos: despídete del caos en el armario
Un producto económico que te ayudará a aprovechar al espacio el máximo
Jorge Segura
Uno de los grandes quebraderos de cabeza a la hora de mantener en orden nuestro espacio de almacenamiento de accesorios y zapatos tiene que ver con la manera en la que colocamos nuestros bolsos.
Expertos recomiendan que, a fin de no acumular cosas innecesarias que solo nos resten espacio, cada vez que se meta una nueva pieza se saque otra que se haya dejado de usar.
Por ello, si tienes bolsos que no sabes cómo ubicar para ganar espacio y preservar la organización, TikTok tiene una solución para ti que te ayudará en dicha labor. Concretamente, se trata de unas pequeñas perchas con las que poder ubicarlos de un modo cómodo y práctico para ti.
Este producto, disponible en páginas como Shein o Temu, te permite colgar tus bolsos como si estuvieran en un armario para tenerlo siempre a la vista y sin ocupar grandes espacios.
- Emprendimiento de éxito: La pequeña academia que creció y factura desde Zamora 9 millones al año
- La gran reforma del Puente de Hierro de Zamora: cuándo empieza y cómo se va a poder cruzar al barrio de Pinilla
- Un pequeño pueblo de Zamora evoca sus recuerdos más dulces con la apertura de un nuevo museo
- Un pueblo de Sayago, sede de un encuentro sobre el proyecto que quiere repoblar Zamora a través del empleo
- Éxito rotundo del vermut solidario celebrado en los Jardines del Rey para ayudar a los afectados por los incendios
- Este es el municipio con mayor renta de toda Castilla y León
- Nuevo incendio forestal en Zamora: Medios de extinción trabajan en este pueblo de Sayago
- CD Tenerife - Zamora CF: Primera y honrosa derrota del Zamora CF de Sabas en Primera RFEF esta temporada