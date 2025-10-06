La cita que los amantes de la tarta de queso no se pueden perder en 2026
España acogerá en el mes de febrero el evento que convertirá a esta ciudad en la capital de la tarta de queso
Siempre hay espacio para el postre y más si es una tarta de queso. Este pastel de moda continúa causando furor con la viralización de recetas en redes sociales y con la apertura de nuevos locales dedicados casi en exclusiva a la venta de este dulce por toda la geografía española.
Su textura cremosa y su inconfundible sabor hacen de esta tarta una de las preferidas entre los más golosos. Por eso, los amantes de las tartas de queso tienen una cita ineludible en el próximo año 2026. Se trata de 'The Champions Cheesecake', un evento que llegará a Madrid en el mes de febrero en una fecha aún por desvelar para convertir la ciudad en la capital de la tarta de queso.
"No hablamos de un evento cualquiera, sino de la primera gran competición donde tradición y creatividad se unirán para sorprender a todos los amantes del cheesecake", explican sus creadores. Aunque más que un campeonato, apostillan, será la gran fiesta nacional de la tarta de queso, "un espacio único para disfrutar, probar y vivir la emoción de elegir a la número uno de España" entre todas las tartas de queso participantes. Además, en la cita se podrán encontrar "las recetas más top" de tarta de queso de los obradores de toda España en un mismo sitio, desde las más tradicionales hasta las más innovadoras.
