5 libros de Halloween para regalar a tus hijos

Halloween es la ocasión perfecta para disfrutar de lecturas que mezclan misterio, humor y fantasía. Entre telarañas, fantasmas y vampiros, en Edelvives han preparado una selección de títulos que harán las delicias de los más pequeños y también de los jóvenes lectores. Una colección que invita a reír, compartir y, sobre todo, a leer sin morirse de miedo.

Lecturas de 3 a 6 años

Fiesta de esqueletos (Sam Williams y Tom Knight)

En este libro rimado y musical, los esqueletos celebran una fiesta en una mansión encantada. Con solapas, pop-ups y troqueles, cada página sorprende con un detalle interactivo que atrapa a los lectores. Perfecto para Halloween, combina misterio, humor y juego en un formato ideal para leer en voz alta. Una lectura sensorial que fomenta la imaginación y el vínculo entre adultos y niños.

Vlad, el vampiro fabuloso (Flavia Z. Drago)

Flavia Z. Drago nos regala una historia gótica y colorida protagonizada por Vlad. Este simpático vampiro se siente diferente por sus mejillas sonrojadas, que intenta ocultar bajo su capa. Con humor y delicadeza, la autora aborda la importancia de aceptarse y valorar lo que nos hace únicos. Sus ilustraciones rebosan referencias culturales que disfrutan pequeños y adultos. Un álbum sobre identidad, autoestima y amistad.

Leila, la bruja perfecta (Flavia Z. Drago)

Leila es una brujita que siempre lo hace todo bien, excepto en repostería. Con la ayuda de sus hermanas y su escoba mágica, aprende que equivocarse también es divertido. Flavia Z. Drago combina estética gótica y ternura en una historia sobre esfuerzo, constancia y la importancia de compartir. Sus ilustraciones invitan a los adultos a disfrutar junto a los niños de una lectura llena de encanto.

De 6 a 8 años

Una fiesta espeluznante (Javier Ruescas y Andrés Quinzaños)

Javier Ruescas y Andrés Quinzaños, explican en Edelvives, nos sumergen en una aventura mágica y trepidante. En este nuevo título de la colección, Malada, aprendiz de hada madrina, desencadena una invasión de monstruos en plena fiesta de Halloween. Entre disfraces, secretos y hechizos, la protagonista aprende el valor de la amistad y la imaginación. Con ritmo ágil y mucho humor, es ideal para primeros lectores que buscan emoción y criaturas fantásticas.

¡Cuidado con los duendes! (Scott Stuart)

La joven Safira Sparks vive una aventura monstruosa como ayudante del Museo de las Maravillas. Junto a su unicornio Gominola y su amigo Jasper, deberá proteger criaturas mágicas de un mundo oculto bajo la biblioteca. Este cómic combina humor, acción y ternura, fomentando la empatía y la aceptación de lo diferente. Con abundantes ilustraciones, es perfecto para lectores autónomos.