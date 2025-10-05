¿Es peligroso comer pescado crudo en el sushi?: esto es lo que dice la ciencia

¿Es seguro comer pescado crudo en el sushi? Buenas noticias para todos los desconfiados: en la Unión Europea y en España, la ley exige a los operadores que cualquier pescado que se consuma crudo sea congelado a -20 grados a menos 24 horas o a -35 durante al menos 15 horas. Eso elimina un parásito que a veces aparece en el pescado y se llama anisakis.

Pero hay una excepción, la listeria. Es una bacteria que puede vivir en el pescado crudo o ahumado y que la congelación no la detiene. En este caso, ¿quién debe tener cuidado? No deberían consumirlo las mujeres embarazadas, las personas con el sistema inmunitario debilitado, las personas mayores de sesenta y cinco años y los niños pequeños.

Todas las personas que no se encuentren en esos grupos pueden comer sushi sin problema. De hecho, es una de las opciones de comida rápida más saludables, en comparación a otros alimentos como las hamburguesas, pizzas y demás, con demasiadas calorías. EL sushi contiene buena proteína, grasas saludables, omega-3. Además, utilizar los palillos aumenta la concentración y la motricidad.

Sushi casero

Antes de preparar el sushi

A la hora de elaborar el sushi con pescado se puede utilizar cualquier tipo. Los más comunes son el salmón y el atún , pero hay otros tipos como la anguila , el pez limón o la caballa que también se utilizan. En cuanto a si es peligroso o no consumir pescado crudo debido al anisakis (parásito que se encuentra en el pescado crudo), evitaremos el riesgo si quitamos las vísceras del pescado lo antes posible, si lo congelamos durante 48 horas a una temperatura de -18 Cº, o si lo cocinamos bien si no ha sido congelado previamente.

El alga que se utiliza para enrollar el sushi se llama nori y la podrás encontrar en cualquier supermercado.

En cuanto al arroz, lo más recomendable es utilizar un tipo que sea especialmente para sushi, ya que la textura y la consistencia que tiene este tipo de grano es importante a la hora de preparar el plato.

El aderezo que añadiremos al arroz, una vez cocinado, es conocido como sushi-zu y es una mezcla de vinagre de arroz, azúcar y sal . El azúcar y la sal deben disolverse bien en el vinagre, que se suele hacer calentándolo, pero también se puede realizar en frío.

Para el acompañamiento del sushi hay varias salsas que puedes preparar también en casa o comprarlas en los supermercados como son el wasabi, la salsa de soja o el nikiri.

Ingredientes (para 3 rolls)

1 taza de arroz de sushi

1 taza de agua

3 láminas de alga nori

Para el sushi-zu:

2 cucharadas de vinagre de arroz

1 cucharada de azúcar

1/2 cucharadita de sal

Para el relleno:

Se pueden utilizar todo tipo de ingredientes, según el gusto de los comensales, pero en esta receta utilizaremos los siguientes.

Salmón

Aguacate

Queso en crema

Elaboración