Setas y champiñones: el súperalimento del bosque que refuerza tus defensas

Las setas y los champiñones son alimentos que proporcionan los bosques y que están dispuestos a ayudarte en tu salud y composición corporal. Estos hongos son capaces de aumentar tus defensas debido a que, en su interior, especialmente en algunos tipos, como las setas shiitake o maitake, hay un tipo de fibra, los bataglucanos, que tienen efectos sobre tu sistema inmune.

¿Cómo lo hacen? Tienen dos estrategias muy interesantes. Por un lado, estimulan a los macrófagos, una especie de "camión de la basura" que patrulla nuestro cuerpo, aumentando la capacidad que tienen estos macrófagos para que elimine los elementos nocivos y retire los restos.

Por otro lado, estimulan las células del cuerpo capaces de destruir otras células infectadas o células tumorales. Los hongos no solo pueden conseguir tengas más células de este tipo, sino que además contribuyen a que afinen su puntería y disparen mejor a sus víctimas.

Además, las setas son ricas en minerales, antioxidantes, bajas en calorías y con un sabor umami que da alegría a los platos sin tener que añadir sal. En definitiva, son alimentos muy interesantes a nivel nutricional que siempre deberían estar en tu despensa. Y con más motivo en esta época del año, donde a causa de las lluvias empiezan a brotar en los bosques.

Turismo micológico en España

Si te gusta la micología, España posee lugares ideales para recolectarlas. Estos son algunos de los espacios naturales en los que puedes perderte si te gustan las setas y te apetece recogerlas tú mismo. Si tienes suerte, podrás volver a casa con la canasta llena de ellas.

El Parque Micológico "Montes del Noroeste Zamorano", que integra una superficie geográfica de 21.326,22 hectáreas de terrenos públicos divididos en cuatro áreas de recolección: Aliste, Sanabria-La Carballeda, Sierra de la Culebra y Benavente-Los Valles correspondiendo la gestión al Cesefor (Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León.

La Rioja, cuyo clima la convierte en un lugar perfecto para el crecimiento de las setas. En concreto, las trufas son uno de los frutos de los que más presumen los riojanos. Hay diversas zonas que gracias a su alto interés micológico son auténticos focos turísticos.

La Comarca de Pinares, en Soria, el marco perfecto para la aparición de setas. Variedades como los boletus o los císcalos se encuentran a cada paso en la comarca soriana de Pinares.

El Valle de Ultzama, en Navarra, cubierto de hayedos y robledales, que constituye un entorno natural rico en hongos. Se trata de un parque micológico, que se extiende en 6.000 hectáreas en las que los amantes de la micología harán sus delicias.

Los recolectores de setas tienen también en la sierra norte de Madrid un auténtico paraíso. Algunos de los hongos más preciados, pueden recolectarse en estos bosques. Desde boletus hasta níscalos, pasando por setas de cardo, llenarán tu canasta si te animas a pasear por esta zona.

El parque natural Montseny (Barcelona) esconde entre sus bosques especies de setas como el robellón o la trompeta. Los hayedos que visten esta zona son el marco perfecto para la recolección. Los conocidos bolets, en catalán, se van sucediendo a medida que uno se adentra en esta zona.