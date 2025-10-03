Los sonidos icónicos de los años 2000 se viralizan en redes: "Más vieja que un dinosaurio"

Cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Aparte de una estrofa de 'El baúl de los recuerdos' y de un ejemplo más del refranero popular, es una frase que día a día se demuestra tan real como la vida misma. Echar la vista atrás siempre produce nostalgia y, en ocasiones, que salga una sonrisa en la cara de la persona que rebusca en sus recuerdos. Aprovechando este filón, son muchas las marcas y empresas han lanzado productos que rememoran décadas pasadas. En algunos casos, los '80... Pero en otros tantos, incluso se acercan tanto a la actualidad como la primera década del presente siglo.

Junto a las marcas que la usan para su beneficio, la nostalgia también tiene su hueco en las redes sociales, como ha demostrado esta semana Sergio Encinas. El cómico vallisoletano, muy activo en redes sociales, subió el pasado lunes un vídeo en el que enumeraba "sonidos nostálgicos de los 2000". Tal y como explica al comienzo del vídeo, se trata de unas melodías que "cuando las escuchas, no puedes evitar soltar un resoplido de placer". En cada uno de los cinco tonos que presenta en este vídeo, da muestras de su toque humorístico poniendo distintas caras de sorpresa o placer. En resumen, una manera más de hacer reír a sus seguidores.

La lista, que comienza por el quinto puesto, la inicia el clásico sonido de arranque de 'Windows XP', el sistema operativo que tenían la mayoría de los ordenadores hasta que en 2007 fue sustituido de manera gradual por 'Windows Vista'. El siguiente lugar en esta clasificación recae sobre cualquier tono de llamada del Nokia 3310, uno de los teléfonos móviles más icónicos de la generación previa a los 'smartphone'... o "el mejor móvil de la historia", según Encinas. Los dos cajones accesorios del podio son para el arranque de la PlayStation 2 y las interrupciones de los altavoces al recibir una llamada. Y para la medalla de oro, "¿Cómo no iba a estar el zumbido del Messenger en el número 1?", según sus propias palabras.

Nostalgia

Los comentarios a este vídeo, que acumula más de 35.000 'me gusta' en TikTok y casi 5.000 'like' en Facebook, muestra nuevamente la importancia de la nostalgia en el día a día. Una de las respuestas en Facebook apunta a que "Menos lo de la Play todo me suena... más vieja que un dinosaurio me hallo", echando un jarro de agua fría a todos aquellos que piensan que estos sonidos son de hace apenas dos veranos. En cuanto a TikTok, hay quien pide traer de vuelta alguno de estos tonos, pues se ven comentarios como "extraño exageradamente el zumbido en momentos que no me contestan rápido" o "yo quiero el zumbido en el WhatsApp".