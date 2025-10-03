Dos príncipes europeos, candidatos a arrebatar a Felipe VI este curioso Récord Guinness

Es cuanto menos curioso que un monarca en ejercicio aparezca en el Libro Guinness de los Récords. Son muchos los logros que se recogen en este listado cada año y que, por motivos más que obvios, están en la mayoría de casos en constante revisión. Pese a ello, el 'récord' que ostenta Felipe VI se mantiene todavía vigente desde su ascenso al trono. Más de una década al frente de una tabla más que curiosa y que, en parte, es por la herencia de su progenitor. Y no, no hablamos del dinero que le pudiera dejar Juan Carlos I en el momento que fallezca, sino de la herencia genética de esta rama de los Borbones.

Se trata de un registro de altura, nunca mejor dicho, pues el actual monarca del Reino de España es el rey más alto... de todos los que aún permanecen con vida. Gracias a sus nada desdeñables 197 centímetros, Felipe VI coloca al país en la primera posición de este ránking. Aunque no lo es por mucho, pues Juan Adán II es según algunas fuentes igual de alto que el Rey de España. En su caso, hablaríamos de uno de los pocos príncipes que es soberano de su país, puesto que ostenta el cargo en el Principado de Liechtenstein. Aunque con sus 80 años es mayor que Felipe VI y es poco probable que crezca, dependiendo de la medición podría subir un escalón en el podio.

El otro caso de un príncipe que ponga en riesgo este Récord Guinness del monarca español llega con Christian de Dinamarca, heredero al trono del país nórdico. En su caso, las fuentes oficiales apuntan a 1,93 metros de estatura, pero hay quien dice que mide ya 1,98 metros antes de llegar a la veintena. En su caso, sí que podría pegar todavía un pequeño 'estirón' en caso de ser real la primera de las cifras, por lo que solo sería cuestión de tiempo el arrebatarle a Felipe VI este curioso galardón. Sea como fuere, Federico X de Dinamarca ascendió al trono hace apenas 21 meses y todavía está en la flor de la vida con 57 años.

Sucesión asegurada

En cuanto a otras monarquías europeas, el tercer puesto del ránking actual lo ocupa Felipe de Bélgica, con sus 191 centímetros... misma altura que el príncipe Guillermo británico. Aunque en algún momento Felipe VI perderá su título de monarca más alto del mundo, la cuestión de altura está asegurada en el Reino de España. La heredera al trono, la princesa Leonor, estaría ya en torno a los 1,75 metros; mientras que la infanta Sofía sería 6 centímetros más alta que su hermana mayor. Una herencia genética que viene tanto de Juan Carlos I como de la parte griega de la familia, puesto que Pablo II (jefe de la Casa de Grecia) mide 1,88 metros... aunque su país es actualmente una república.