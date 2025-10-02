Así puedes proteger tu casa frente a los robos y a los ladrones.

La criminóloga María Aperador (@mariaperador) en su cuenta en Instagram. Más de 500.000 personas siguen a esta joven que, según ella misma resume, te protege de los "cibermalos". Esta criminóloga está especializada en Gestión del Riesgo Humano en Ciberseguridad y una de sus últimas publicaciones ha recibido miles de 'Me Gusta' por su utilidad para proteger su casa.

Como explica Aperador, hay personas que utilizan Google Street View para observar la fachada de tu casa y planificar robos. De ahí que esta experta recomiende difuminar tu casa en Google Maps. De este modo, "reduces el riesgo de que esta información esté disponible para cualquiera que busque en línea", resume.

¿Cómo pedir que Google Maps difumine tu casa?

1. Abre Google Maps y busca tu dirección. 2. Activa la vista de Street View (arrastrando el ícono del hombrecito amarillo a tu calle). 3. Ubica la imagen de tu casa y haz clic en “Informar de un problema” en la parte inferior derecha de la pantalla. 4. En el formulario, selecciona la opción para “Solicitar que se difumine” y marca la parte de la imagen que deseas pixelar (tu casa). 5. Completa el formulario con los detalles requeridos y envíalo.

No obstante, como explica Aperador, "esta decisión es irreversible". "Una vez que Google pixele tu casa, no podrás revertir la acción. Además, esto afectará a todas las vistas futuras de tu hogar en Google Street View, por lo que piénsalo bien antes de tomar esta medida", advierte.