Leche de cabra vs. leche de vaca: la verdad según Boticaria García

¿La leche de cabra es mejor que la leche de vaca? Todos hemos oído que la leche de vaca es inflamatoria y que sería mejor utilizar otro tipo de leche como la leche de cabra, pero nada más lejos de la realidad. Por este motivo te sacamos de dudas gracias a esta información proporcionada por Boticaria García.

Marián García, más conocida como Boticaria García, es una doctora en Farmacia, nutricionista y divulgadora de amplio espectro que en los últimos años se ha hecho muy famosa debido a su impacto en redes sociales, con más de 854.000 seguidores en Instagram, y su creciente presencia en medios tradicionales. Habitualmente se la puede ver en Zapeando (La Sexta) y Y ahora Sonsoles (Antena 3). Ha sido elegida en el top 100 de creativos por la revista Forbes.

Se han estudiado a fondo las propiedades de ambas leches y las personas sanas pueden consumir las dos sin problema, pero ¿cuáles son las diferencias? En primer lugar, las proteínas. La leche de vaca es más rica en un tipo de proteínas y la leche de cabra en otras. Las presentes en la leche de cabra pueden ser más fáciles de digerir para algunas personas.

Otra diferencia es el tamaño de los glóbulos de grasa. La leche de cabra forma glóbulos más pequeños y algunas personas la digieren mejor. La buena noticia es que la mayoría de las personas toleran bien los glóbulos de grasa grandes y las proteínas presentes en la leche de vaca. Si es tu caso, puedes tomar los lácteos que prefieras, porque nutricionalmente los dos tipos de leche son muy similares.

Si no tienes molestias digestivas no es recomendable hacer cambios anecdóticos en la alimentación que puedan retrasar el diagnóstico de una posible patología. Consulta siempre con tu médico para que valores indivualmente tu caso.