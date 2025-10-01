La mayoría de los trabajadores no tiene interés en ascender y más de la mitad no busca el reconocimiento
El interés cae a partir de los 35 años
La irrupción de nuevas generaciones en el mercado laboral está transformando drásticamente los entornos de trabajo. La importancia creciente de la conciliación, el papel de la salud mental y la aparición de nuevos perfiles dibujan un panorama laboral en el que la concepción del trabajo debe evolucionar para responder a las expectativas de los profesionales.
El equilibrio entre la vida personal y laboral es uno de los aspectos más destacados a la hora de valorar las aspiraciones profesionales y un motivo de peso para el abandono, como señala el último Informe sobre cambio de empleo elaborado por InfoJobs.
Además, su Encuesta sobre Conciliación señala que un 35% de los profesionales que han accedido a medidas de conciliación han experimentado consecuencias negativas, como aumento del estrés o la ansiedad. De hecho, según los datos del Ministerio de Trabajo, el 26% de los trastornos mentales comunes entre la población ocupada en España son atribuibles a condiciones laborales adversas.
Así pues, el mercado laboral refleja un cambio en la manera de concebir el progreso profesional: frente a las ambiciones tradicionales ligadas al ascenso jerárquico y al reconocimiento externo, cobran fuerza nuevas prioridades vinculadas al bienestar personal, la estabilidad y la calidad de vida.
En este escenario, InfoJobs ha analizado en profundidad la ambición laboral, las actitudes ante el trabajo y la asunción de funciones de mayor responsabilidad entre la población ocupada a través de una encuesta que revela que más de la mitad de los trabajadores españoles (57%) no aspira a ascender profesionalmente. Un interés limitado por asumir nuevas responsabilidades que se reparte entre un 19% que declara que no desea un ascenso, es decir, 1 de cada 5 trabajadores, y un 38% que indica que tiene poco interés en mejorar su posición laboral. La promoción interna deja de ser un objetivo prioritario para una mayoría significativa y pasa a considerarse una opción sujeta a contexto y conveniencia, más que un hito inevitable de la carrera.
La diferencia por etapas vitales es nítida y ayuda a interpretar el dato. Entre los menores de 35 años, casi seis de cada diez (57%) sí muestran interés en progresar, probablemente porque se encuentran en fases de construcción de trayectoria; a partir de los 35 años, ese interés cae al 39%, señal de que cuentan con posiciones más asentadas y de que realizan una ponderación distinta de costes y beneficios al asumir más responsabilidades.
- Dos socios de un gimnasio de Zamora, expareja en la actualidad, se enfrentan por 113.000 euros
- Todas las líneas de bus autonómicas y provinciales de Zamora son gratuitas a partir de hoy: Buscyl funciona ya al 100%
- El Vigo zamorano: un pueblo de la provincia se adelanta a la Navidad decorando sus fachadas
- Polémica por los nuevos semáforos en Zamora: '¡Se va a liar gorda!
- Accedía a su finca por un camino privado en la zona de Benavente: le han condenado a nueve meses de cárcel
- La implantación de Buscyl en Zamora obliga a reforzar viajes a diario a Salamanca y tiene aún escaso impacto en la línea a León
- La reacción municipal al 'agujero' en la pasarela peatonal del Puente de Hierro tras la denuncia de Zamora Sí
- Denuncian el 'abandono' de la 'Fuente de la Salud' en Zamora