La factura que aumenta de precio a partir de hoy: sube un 12% entre otros motivos por la llegada del frío

Tras la denominada cuesta de septiembre, a partir de este miércoles 1 de octubre, los ciudadanos que tengan gas en sus casas verán incrementado el precio de sus facturas. El último trimestre del año con un nuevo encarecimiento de la tarifa regulada de gas (TUR), lo que repercutirá directamente en la factura de los hogares. Según los cálculos realizados por Roams, plataforma especializada en ayudar a los consumidores a optimizar sus gastos en servicios esenciales, los consumidores con tarifa TUR 2 –la más común en hogares con calefacción de gas– pagarán de media 45,96 euros al mes entre octubre y diciembre, frente a los 40,80 euros del trimestre anterior. En términos absolutos, supone 5,16 euros más al mes, o lo que es lo mismo, un incremento del 12% en la factura.

¿Por qué sube el precio del gas?

“Este repunte se debe, sobre todo, a la entrada del llamado coste de gas estacional en la fórmula de cálculo, una medida habitual en los meses más fríos del año, cuando la demanda de calefacción aumenta”, explica Sergio Soto, experto en materia energética de Roams.

El mayor impacto de esta subida se observa en el término fijo de la tarifa. De julio a septiembre, el coste mensual se situaba en 5,66 euros, mientras que de octubre a diciembre asciende a 8,11 euros. La diferencia entre ambos periodos es de 2,45 euros al mes. En paralelo, el término variable apenas varía, pasando de 0,04018571€/kWh a 0,04293925€/kWh.

Recursos de facturas de gas y luz (Iberdrola y Gas Natural). / Archivo

El coste del gas como materia prima, el otro motivo de la subida

Otra de las claves está en el coste de la materia prima, que depende directamente de los precios internacionales del gas durante el trimestre anterior. En julio, agosto y septiembre, el precio se situó en 0,0223552€/kWh, mientras que para el trimestre que arranca mañana lo hará en 0,02793888€/kWh. Esto supone un encarecimiento del 20% en apenas tres meses.

“España importa prácticamente todo el gas que consume. Si el precio internacional sube, nuestras importaciones se encarecen de forma inmediata, lo que termina repercutiendo en la factura de los hogares”, apunta Soto.

Este efecto no solo afecta a los consumidores, sino también al conjunto de la economía. “Un mayor coste de importación de gas incrementa el déficit energético, uno de los principales lastres de nuestra economía nacional. Es previsible que cuando se publiquen los datos de comercio exterior del tercer trimestre, veamos un empeoramiento de este indicador, presionando la balanza por cuenta corriente del país”, advierte Soto.

Evolución del precio TUR 2025. / Roams

Tercera vez consecutiva que sube la factura del gas natural

La factura del gas natural encadena ya tres incrementos consecutivos, consolidando una tendencia alcista. De abril a junio el coste medio mensual de la TUR 2 fue de 35,90€/mes, en el trimestre de julio a septiembre ascendió a 40,80 euros y en este último trimestre del año se sitúa en 45,96 euros mensuales. “Aún con esta subida, la TUR sigue siendo actualmente la tarifa más barata del mercado, aunque el límite con las mejores del mercado libre se ha reducido.”, concluye Soto.