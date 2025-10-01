Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Di adiós a los cables desordenados de casa con esta elegante y barata solución de diseño

Así podrás esconder las regletas y cables de casa: una solución práctica y eficaz

Tienda Tiger.

Tienda Tiger.

Isabel Rodríguez

Si eres de las personas que cada vez que ve ese cable de la lámpara, del ordenador o de la impresora tirado por el suelo o por alguna estantería le molesta, quizá esta solución te interese.

Cada vez tenemos más dispositivos electrónicos en casa con su cargador o cable correspondiente. Y en muchas ocasiones estos cordones eléctricos distorsionan esa paz visual que tanto hemos buscado en la decoración del hogar. Pero Tiger tiene una solución para esconder estos cables.

La marca Flying Tiger Copenhagen es una conocida empresa danesa de tiendas con productos a bajo coste. En sus tiendas podrás encontrar con todo tipo de artículos, desde papelería, juguetes, mascotas, belleza, alimentación o decoración con diseños propios.

Cajas para cables del Tiger

Se llama "Cable Hider Blanco" en su web. Y es una especie de caja de plástico con estrías u ondulaciones con espacio suficiente para mantener fuera de la vista los cables o una regleta de cables. Este "pasacables" presenta diseño limpio y minimalista para mantener ordenado y organizado cualquier espacio de trabajo o rincón de la casa.

La caja tiene unas medidas de 33 centímetros de longitud, 13 centímetros de ancho y 11 centímetros de alto, un espacio adecuado para camuflar varios cargadores no solo por estética, sino también por limpieza. Al estar guardados en el interior de la caja, estarán protegidos del polvo.

Las estrías de su elegante apariencia tampoco responden únicamente a una cuestión de diseño. Y es que según explican desde la marca, "la textura acanalada no solo añade una estética moderna, sino que también mejora el agarre, garantizando que la tapa permanezca firmemente en su sitio".

Noticias relacionadas y más

Cajas organizadoras de cables de Tiger.

Cajas organizadoras de cables de Tiger.

Tres colores disponibles para las cajas de los cables

El precio de la caja de cables es de 12 euros en la web. Aunque en tienda el coste es de 8 euros. Además, lo tienes disponible en tres colores: blanco, negro y morado. Ahora solo queda elegir el color que más te guste o que mejor se adapte a tu espacio para reconciliarte con ese rincón lleno de cables desordenado que tanto detestabas.

Caja organizadora de cables de Tiger en color morado.jpeg

Caja organizadora de cables de Tiger en color morado.

