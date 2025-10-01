Los chollos del outlet de Ikea: cincuenta artículos por menos de 5 euros

¿Sabéis que Ikea tiene un outlet? El gigante sueco es popular entre los clientes que buscan poner a punto sus hogares por sus precios asequibles y diseños sencillos a la vez que modernos en decoración y mobiliario. Sin embargo, si el ahorro es mayor, bienvenido para nuestros bolsillos. Y lo cierto es que la marca no solo posee precios especiales en determinados artículos, sino que Ikea también tiene una sección outlet.

Ahora mismo, hay doscientos artículos a precio de saldo y 45 de ellos tienen un precio menor de cinco euros. Aquí va una selección de productos de estos saldos:

1. Bote para la cocina por 1,99 euros

KORKEN. Bote con tapa de color marrón rojizo o transparente con capacidad de un litro. El bote, idóneo para la despensa o la cocina, lleva una tapa con cierre hermético. "Es ideal para guardar verduras encurtidas, bayas y otras delicias naturales, así como alimentos secos como pasta, granola, té o galletas", explican. Además, indican que en el bote de color marrón rojizo se puede escribir en la superficie pintada por ejemplo con el contenido del bote. Si cambia el contenido, se puede borrar lo que se escriba con un paño húmedo. Tiene un precio de 1,99 euros.

Bote con tapa por 1,99 euros disponible en el outlet de Ikea. / Ikea

2. Planta artificial por 2,99 euros

FEJKA por 2,99 euros. Si no se te dan bien las plantas naturales, pero quieres darle un toque verde y floral a tu hogar, puedes hacerlo con solo 3 euros. Esta planta artificial está hecha con un 50% de plástico procedente de materiales reciclados, con las ventajas de que "tiene la misma frescura que una planta natural y conserva su belleza año tras año".

Planta artificial. / Ikea

3. Riel con ganchos por 3 euros

HJÄLPA por 3 euros. Si quieres arañar un poco más espacio de almacenamiento en cualquier espacio de la casa, puedes hacerte con los organizadores de interior HJÄLPA. Incluyen rieles, cestas, ganchos y baldas que aprovechan al máximo el espacio disponible y mantienen todo ordenado. Vienen 2 rieles de suspensión blancos y tienen 3 ganchos de 40 centímetros.

Ganchos del outlet de Ikea por 3 euros. / Ikea

4. Macetero de fibras naturales por 4,99 euros

KLIBBAL por 4,99 euros. A veces, solo nos hace falta darle una vuelta de tuerca a cualquier objeto para darle otra imagen completamente distinta. Si tienes una planta por casa y no acaba de convencerte, prueba a cambiarle de tiesto. Este macetero está hecho con fibras naturales trenzadas (bambú) que dará un aspecto muy natural a tu hogar. Además, en el interior tiene una maceta interior de plástico y un plato para recoger el exceso de agua. "El material aporta un aire natural a la decoración y transmite sensación de calma y calidez", explican.

Macetero marrón. / Ikea

5. Felpudo de Ikea por 1,49 euros

KLAMPENBORG. Una auténtica ganga: felpudo interior marrón con unas medidas de 35x55 centímetros por menos de dos euros. Está hecho con poliéster reciclado y con él evitarás que el polvo y la suciedad entren en casa.

Felpudo de Ikea. / Ikea

6. Cuatro cucharas por 3,29 euros

MARTORP. Si te faltan cubiertos o quieres renovarlos porque ya tienen demasiados rayones, puedes comprar cuatro cucharas de acero inoxidable por menos de un euro cada una. Son aptas para lavavajillas y su medida es de 19 centímetros cada una. "Para limpiar fácilmente los cubiertos y reducir el riesgo de corrosión, acláralos inmediatamente para retirar los restos de comida", aconsejan. De igual modo, también recomiendan lavar, aclarar y secar los cubiertos antes de utilizarlos por primera vez.

Cucharas del outlet de Ikea. / Ikea.

7. Organizador de escritorio por 4,49 euros

TJENA. Si te encantan todos los artículos de papelería y el orden en tu mesa de trabajo, este organizador de escritorio te permitirá guardar todo tipo de bolis, rotuladores y notas. Mide 18 por 17 centímetros y las 5 cajas de diferentes tamaños van sueltas, por lo que las puedes colocar según tu preferencia para guardar otro tipo de artículos como cables, tijeras, gomas, etcétera.

Organizador de escritorio. / Ikea

8. Sujetalibros en forma de perro o dinosaurio por 3,49 euros

PORTVAKT. Si tienes una pila de libros en alguna estantería y quieres organizarlos con estilo, puedes optar por este sujetalibros negro en forma de perro o sujetalibros verde en forma de dinosaurio para entornos más infantiles por 3,49 euros. Se limpia con un paño húmedo y te permite dividirlos en secciones, constituyendo una solución original y flexible para estantes y escritorios. Son de aluminio.

Sujetalibros. / Ikea

9. Caja de cartón con tapa por 2,99 euros

TJENA. Este tipo de cajas siempre son útiles. Estas cuestan 2,99 euros, son de color blanco, tienen tapa y miden 25x35x10 centímetros. "La caja es perfecta para documentos, libretas y accesorios de escritorio. Colócala cerca de tu espacio de trabajo o en el salón, ya que la caja es funcional y decorativa", publicitan.

Caja con tapa de cartón de Ikea. / Ikea

10. Tupper de plástico por 2,89 euros

IKEA 365+. Si quieres renovar tuppers, este redondo de plástico duro y transparente con tapa hermética y capacidad para 750 ml solo cuesta 2,89 euros. "La tapa se cierra con pestañas y evita que se salgan los líquidos y que se forme escarcha en el interior, por lo que es ideal tanto para llevar el almuerzo al trabajo como para guardar sobras", expresan.

Tupper de plástico. / Ikea

Además de este selección de diez artículos baratos del outlet de Ikea, recuerda que tienes más de doscientos productos a precios rebajados.