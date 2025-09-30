El tentempié más sencillo y saludable para la mochila del cole (y no, no son frutas ni bocadillos)
Cinco motivos por los que este clásico vuelve a ser el aliado perfecto para que los niños tengan energía, saciedad y nutrientes durante la jornada escolar
Cuando empieza el colegio, a los padres siempre les surgen dudas sobre qué tentempié incluir en la mochila de sus hijos. Antaño, era habitual que los más pequeños llevaran al colegio bocadillos de alimentos poco saludables, como embutido, o ultraprocesados dulces que no resultan recomendables para la salud, como galletas o bollería industrial.
Afortunadamente cada vez hay más nociones de nutrición y los padres están concienciados sobre qué alimentos dar a sus hijos para su estancia en el colegio. Esto suele incluir frutas o bocadillos con ingredientes saludables, pero hay una opción que nunca falla: estas son las cinco razones por las que un brik de leche puede ser un gran tentempié para los niños.
En primer lugar, la leche es una fuente de proteínas de calidad. A diferencia de otros alimentos, la leche aporta proteínas completas, imprescindibles para la construcción y reparación de tejidos, fortalecer los huesos, producir hormonas y enzimas y producir sensación de saciedad.
La leche también aporta energía fácil y equilibrada. Contiene lactosa, que es el azúcar natural de la leche, además de proteínas y un poco de grasa (si optas por leche entera o semidesnatada), una combinación que otorga energía de manera sostenida, en lugar de un pico rápido, como sucede con la ingesta de alimentos procesados dulces.
También incluye calcio y vitamina D. La leche no es la única fuente de calcio (pescados, verduras de hoja verde y alimentos como la soja o los cereales) también contienen este mineral, pero sí es una de las mejores y de más fácil acceso. Además, la leche también cumple una doble función al hidratar y proporcionar nutrientes al organismo.
El último aspecto para tener en cuenta le leche como alimento para los niños en el cole es lo rápido y seguro que resulta para los pequeños. Los briks de tamaño reducido son ideales para llevar a la escuela, son fáciles de abrir, no necesitan nevera para conservarse y vienen en envases higiénicos. Es un alimento listo para tomar.
