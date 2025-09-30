Estos son los litros de agua que se necesitan para generar una botella de Coca-Cola: con la boca abierta

Coca-Cola es la bebida más recurrente entre la gente pero es mucho más: se trata de una de las grandes compañías del mundo con un reconocimiento más que demostrado, te guste o no la bebida y con cuestiones saludables al margen. Sin embargo, hay datos sobre este líquido marrón que estamos seguros que no sabes y que te sorprenderán mucho. Por ejemplo, que se necesitan 250 litros de agua para producir un litro del producto. Y es que el agua es el componente principal de la bebida, más del 90%. El 10% restante también es agua -aunque carbonatada- además de azúcares, ácido fosfórico, cafeína, aromas y colorante de caramelo.

El origen real de la bebida lo encontramos en una farmacia, ya que era una especie de jarabe para los problemas de digestión además de aportar energía.

Su fórmula siempre ha sido un gran misterio. Aunque el secreto está bajo llave, lo cierto es que en 1985 la empresa decidió hacer un cambio en la fórmula y aportar ingredientes nuevo. El cambio fue tal que no gustó nada y ante el miedo de que cayeran las ventas no dudaron en dar un paso atrás y regresar a la receta original.

Hay una playa que lleva su nombre

Si quieres bañarte en Coca-Cola, podrás hacerlo ya que además de la bebida, es el nombre de una playa del mundo. En concreto, podrás encontrarla en Honduras.