Los 'podcast', un modelo de comunicación creciente... Y que el 30 de septiembre está de celebración

Aunque sean dos modelos muy parecidos en ciertos aspectos, también son muy diferentes en otros tantos. La radio tradicional y los 'podcast' conviven desde hace ya varios años en un ecosistema de la comunicación que está inmerso en una auténtica revolución con la llegada del mundo digital. Mientras que la radio tradicional mantiene, salvo excepciones, su tono más serio e informativo; los 'podcast' se han atrevido a mostrar una nueva forma de hacer las cosas, más desenfrenada y libre. Su éxito es innegable, hasta el punto de ser ya uno de los temas que cuenta en el calendario con un Día Internacional.

Cada 30 de septiembre, los 'podcasters' del mundo se unen para celebrar una jornada en la que ponen en valor su trabajo. Su origen tuvo lugar hace ya más de una década, en 2014, cuando 'Modern Life Network' planteó en Estados Unidos el 'Día Nacional del Podcast'. Para ello, esta empresa fundada por Steve Lee y que funciona como cajón de sastre para 'podcast' con diferentes temáticas y público, grabó un programa especial en directo con una duración de 6 horas. Este hito no tardó en traspasar las fronteras norteamericanas para convertirse rápidamente en el 'Día Internacional del Podcast'.

Su celebración, más allá de dar a conocer al mundo este tipo de contenido y poner en valor el trabajo que realizan sus creadores, no tiene grandes eventos programados como tal. Lo único que se pide a los 'podcasters' es que traten con cariño esta jornada y que se reserven algunos de sus mejores temas para hacerlo coincidir con esta fecha. Una manera diferente de moverse por el mundo digital que se ha hecho un hueco en el día a día de muchas personas a lo largo del mundo. Porque el 'podcast', aunque algunos piensen lo contrario, no llegó para competir contra la radio tradicional... Sino para complementarla.

Podcast en España

Según los datos ofrecidos por Spotify el pasado año, España se sitúa en la zona noble del ránking global de escuchas. Cierto es también que la plataforma de música no tiene tanto tirón como servicio de 'podcasting', pero los datos son irrefutables y colocan al país mediterráneo entre los 5 donde más éxito tienen este tipo de programas. Más complicado es calcular el número de 'podcast' que se crean en España, puesto que la mayoría de plataformas solamente hacen distinción por idioma. En cuanto al castellano, se estima que suman casi 3 millones de programas teniendo en cuanta a las tres plataformas principales (Spotify, iVoox y Podcast Index).