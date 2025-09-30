La máquina de coser "mini" perfecta para quienes no saben ni coser ni un botón: cuesta 6 euros y te salvará de más de un apuro
El artículo de bolsillo perfecto para arreglar pequeños rotos o desperfectos en la ropa para quienes no saben coser
En más de una ocasión, se ha mencionado que coser es cosa del pasado. La costura es una de esas labores que parte de las nuevas generaciones desdeñan por el desconocimiento en su ejecución, que no por su necesidad. De hecho, en los últimos años han proliferado los talleres "cosetodo" para atender las numerosas peticiones de los ciudadanos, desde coser un botón, coger un bajo o realizar algún arreglo más complicado para tratar de arreglar esa prenda de ropa y que nos siente mejor.
Por eso, si eres de los que no sabe ni enhebrar una aguja, pero muchas veces necesitas conocimientos de costura para arreglar cualquier desperfecto, Tiger tiene la solución: una máquina de coser en tamaño mini portátil, ideal para su uso y almacenamiento. La marca Flying Tiger Copenhagen es una conocida empresa danesa de tiendas con productos a bajo coste. En sus tiendas podrás encontrar con todo tipo de artículos de diseño propio, desde papelería, juguetes, decoración, mascotas, belleza o alimentación.
La máquina de coser mini mide 11 centímetros
La máquina de coser manual de Tiger en versión mini es una herramienta compacta y práctica para tareas de costura rápidas y sencillas. Según explican, es "perfecta para reparaciones sobre la marcha y pequeños proyectos de costura". Además, esta minimáquina de coser incluye una bolsa de tela e hilo de coser en dos colores diferentes.
Esta pequeña máquina de coser, que se parece a una grapadora, mide 11 centímetros de longitud, 7 centímetros de altura y 2,4 cm de profundidad. Su pequeño tamaño la hace ideal para viajar, caber cómodamente en su bolso o equipaje para alguna ocasión especial, como una boda, bautizo o comunión, además de tenerla por casa. "A pesar de su diseño compacto, es capaz de trabajar con una gran variedad de tejidos, lo que la convierte en un complemento versátil para su kit de herramientas de costura", destacan.
"El éxito de ventas de esta máquina de coser manual pone de manifiesto su popularidad y eficacia. Es especialmente útil para arreglos rápidos, como dobladillos de pantalones, reparación de costuras o colocación de parches. La bolsa de tela incluida mantiene la máquina y los accesorios organizados, mientras que las dos bobinas de hilo permiten un uso inmediato sin necesidad de suministros adicionales" para una solución cómoda y eficaz que te salvará de más de un apuro.
- Iván Martín, el laureado mecánico de El Cubo, arranca 333 días después un coche de la DANA que terminó en un desguace de Zamora
- El conejo de monte, entre el declive general y el exceso local
- ¿Qué tienda abrirá en el enorme local dejado por el outlet de 'El Corte Inglés' en Zamora?
- El cabreo de un youtuber gastronómico: 'Que me lo hagan en el restaurante Paqui de los Montes de Zamora, pues perfecto
- Dos socios de un gimnasio y expareja se enfrentan por 113.000 euros
- Así avanza la obra del Mercado de Abastos de Zamora: el comercio de proximidad se adapta al futuro
- Todas las líneas de bus autonómicas y provinciales de Zamora son gratuitas a partir de hoy: Buscyl funciona ya al 100%
- El crimen del Tera reportó 42.319 euros a una pareja y su cómplice, acusados que arrojarlo con vida al río en la Navidad de 2019