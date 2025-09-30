La máquina de coser "mini" perfecta para quienes no saben ni coser ni un botón: cuesta 6 euros y te salvará de más de un apuro

En más de una ocasión, se ha mencionado que coser es cosa del pasado. La costura es una de esas labores que parte de las nuevas generaciones desdeñan por el desconocimiento en su ejecución, que no por su necesidad. De hecho, en los últimos años han proliferado los talleres "cosetodo" para atender las numerosas peticiones de los ciudadanos, desde coser un botón, coger un bajo o realizar algún arreglo más complicado para tratar de arreglar esa prenda de ropa y que nos siente mejor.

Por eso, si eres de los que no sabe ni enhebrar una aguja, pero muchas veces necesitas conocimientos de costura para arreglar cualquier desperfecto, Tiger tiene la solución: una máquina de coser en tamaño mini portátil, ideal para su uso y almacenamiento. La marca Flying Tiger Copenhagen es una conocida empresa danesa de tiendas con productos a bajo coste. En sus tiendas podrás encontrar con todo tipo de artículos de diseño propio, desde papelería, juguetes, decoración, mascotas, belleza o alimentación.

Máquina de coser en versión mini de Tiger. / LOZ

La máquina de coser mini mide 11 centímetros

La máquina de coser manual de Tiger en versión mini es una herramienta compacta y práctica para tareas de costura rápidas y sencillas. Según explican, es "perfecta para reparaciones sobre la marcha y pequeños proyectos de costura". Además, esta minimáquina de coser incluye una bolsa de tela e hilo de coser en dos colores diferentes.

Esta pequeña máquina de coser, que se parece a una grapadora, mide 11 centímetros de longitud, 7 centímetros de altura y 2,4 cm de profundidad. Su pequeño tamaño la hace ideal para viajar, caber cómodamente en su bolso o equipaje para alguna ocasión especial, como una boda, bautizo o comunión, además de tenerla por casa. "A pesar de su diseño compacto, es capaz de trabajar con una gran variedad de tejidos, lo que la convierte en un complemento versátil para su kit de herramientas de costura", destacan.

Máquina de coser en versión mini de Tiger / LOZ

"El éxito de ventas de esta máquina de coser manual pone de manifiesto su popularidad y eficacia. Es especialmente útil para arreglos rápidos, como dobladillos de pantalones, reparación de costuras o colocación de parches. La bolsa de tela incluida mantiene la máquina y los accesorios organizados, mientras que las dos bobinas de hilo permiten un uso inmediato sin necesidad de suministros adicionales" para una solución cómoda y eficaz que te salvará de más de un apuro.