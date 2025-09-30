El kéfir es el yogur más saludable: la ciencia confirma que tiene muchos beneficios para la salud
El cardiólogo Aurelio Rojas advierte que el kéfir no está recomendado para todas las personas
El kéfir se ha convertido en uno de los alimentos de moda y está presente en la nevera de muchos hogares. Su popularidad se debe a los múltiples beneficios que aporta a la salud, especialmente en el ámbito cardiovascular.
El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en redes sociales por investigar sobre la salud del corazón, ha explicado las mejoras que este alimento puede proporcionar a quienes lo consumen de manera habitual.
Beneficios de tomar kéfir
Este alimento tiene una serie de beneficios que señala el doctor Rojas, pero no es aconsejable para todos los consumidores:
- Mejora la microflora intestinal
- Reduce la inflamación
- Refuerza el sistema inmune
- Bajo en lactosa
- Mejora la absorción de nutrientes
- Control del colesterol
- Mejora la tensión arterial
- Pérdida de peso
- Mejora la función cardíaca
- Proteínas de alta calidad
- Mejora el estado de ánimo
- Mejora el estado de la piel
- Ayuda a dormir mejor
Aunque no es un alimento apto para todas las personas, ya que puede provocar diarrea o gases en persona con intolerancia a la lactosa y no está recomendado para personas inmunodeprimidas sin supervisión médica.
¿Es mejor el kéfir o el yogur?
Una de las principales diferencias entre el kéfir y el yogur está en su proceso de fermentación y en los microorganismos que intervienen.
El yogur se elabora únicamente a partir de bacterias que fermentan el ácido lácteo, cuajan las proteínas de la leche y le dan la textura cremosa. En cambio, el kéfir combina bacterias y levaduras que se convierten en un único organismo.
El cardiólogo asegura que es más recomendable por la "diversidad de probióticos", ya que puede contener hasta 50 cepas de diferentes bacterias y levaduras lo que lo convierte en un alimento muy completo.
"No sabemos si el kéfir puede alargar la vida, pero todo apunta a que puede ayudarte a vivir mejor", explica el especialista.
Cantidad ideal
El especialista aconseja consumirlo en momentos estratégicos del día: "si lo tomas por la mañana junto a fruta fresca rica en vitamina C, como el kiwi, fresas o arándanos, aumentas la acción de los probióticos, mejora las defensas y disminuyes el cortisol, la hormona del estrés".
La dosis ideal de este producto "un vaso pequeño (150-200 ml) al día, preferiblemente en ayunas o por la mañana" acompañado de una dieta rica en fibra y alimentos reales, lo que potencia sus efectos en la microbiota.
"Un pequeño hábito que puede marcar una gran diferencia en tu energía y en tu corazón", concluye Rojas.
