Siete horas en coche y dos minutos en el césped, la surrealista historia de Lewis White

¿Quién no ha confundido en alguna conversación Palencia con Valencia? Incluso, en el peor de los casos, ¿Quién no ha confundido Austria con Australia a la hora de preparar un viaje? Muchas veces se dice que el mundo es un pañuelo, pero en otras ocasiones ese pañuelo tiene nombres muy similares que dan pie al equívoco. Si quien lee esto no tiene un amigo al que le haya pasado alguna de estas historias, probablemente es porque sea él mismo el protagonista de una de ellas. Un grupo de personas en el que también se encuentra Lewis White, un humilde futbolista de la séptima división de Inglaterra.

Este deportista totalmente amateur, que defiende los colores del Spalding United de la Southern Football League, tuvo un tortuoso viaje hasta llegar al último partido liguero de su equipo frente al Bury Town. La ruta que tenía que tomar, aunque larga, 'solamente' comprendía 140 kilómetros entre la localidad de su equipo. Traducido en tiempo y según las estimaciones de enrutamiento de Google Maps, un 'trip' de alrededor de 1 hora y media. Algo que parecía sencillo, y que para cualquier persona de la zona lo sería al viajar por las autovías A-14 y A-16, se convirtió para White en una odisea que duró 7 horas.

¿Cómo ocurrió semejante desfase? Pues la respuesta es bastante más simple de lo que uno podría imaginar. Lewis White, simplemente, se equivocó de ciudad. Nada más arrancar su coche, trazó el camino hasta el estadio... Introduciendo en su GPS el 'Bury' equivocado. De esta manera, apareció en la región de Greater Manchester después de haber conducido algo más de 3 horas hasta dicho destino. Nada más darse cuenta, solo le quedaba darse media vuelta y abrocharse de nuevo el cinturón para viajar cuanto antes al Getaway Cars Stadium, en Bury Saint Edmunds (a otros 350 kilómetros por carretera). Entre unas cosas y otras, tardaría 7 horas en llegar a su destino real.

Cambio en el minuto 88

Finalmente, el entrenador del Spalding United pudo contar unos pocos minutos con su ahora jugador más conocido, que llegó 15 minutos antes de que acabara el partido. Y, contra todo pronóstico, terminó saltando al césped en el minuto 88 para ayudar a su equipo a mantener el resultado (1-2) tras una expulsión en los minutos previos. Sea como fuere, este humilde futbolista ha sido noticia en diversos medios y portales digitales de Inglaterra. Todo por un despiste que no tenía precedentes, pues Lewis White comentó que "le pregunté a la gente de Bury si había sucedido antes y me dijeron que no".