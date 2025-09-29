Así puedes venderle a Ikea los muebles que ya no usas y sacarte un dinerito

Al igual que ocurre con la ropa, los muebles pasan de moda y las necesidades también cambian. Cuando esto sucede, los usuarios recurren a plataformas de segunda mano como Vinted o Wallapop, pero debes saber que si lo que quieres vender es un mueble de Ikea, Ikea te lo compra a un precio asequible.

"Vender tus muebles IKEA nunca fue tan fácil y rápido. Sin necesidad de recibir mensajes incómodos que te hagan perder el tiempo ni concertar citas con desconocidos. Tan sencillo como obtener el precio de venta en nuestra herramienta de tasación y acercarte con tus muebles a la tienda IKEA que prefieras", explican desde Ikea.

Tiré el ticket de compra de Ikea, ¿es necesario?

No, no es necesario. Como es lógico, si es un mueble que has estrenado e incluso amortizado, es comprensible que ya no guardes el ticket de compra. Por eso, no es necesario presentarlo. Solo necesitas acceder a la herramienta de tasación que puedes encontrar en la web de Ikea. Introduce en el buscador el mueble que desees, selecciona el producto y su estado: mejor, regular o peor. Una vez hecho este paso, Ikea te mostrará el precio actual del producto y, a continuación, el precio por el que están dispuestos a comprarte el artículo. Por ejemplo, un espejo que cuesta 45 euros, Ikea te lo compra por 35 euros.

Ejemplo de venta de un espejo. / IKEA

Muebles completos y en buen estado

Eso sí, deben estar limpios y en buen estado. "Por razones legales y de higiene, no podemos recomprar todos los artículos de nuestro surtido de muebles. No se aceptarán en el servicio de recompra de muebles artículos procedentes de Mercado Circular, artículos incompletos (puertas, frentes de cajón, bisagras, estructuras de mesa… si no vienen acompañados del resto de componentes) y artículos en mal estado y/o sucios", advierten.

Todos los artículos aptos se pueden encontrar a través de la búsqueda o navegando por el catálogo de recompra. Pero no todos los artículos son aceptados. "Lamentablemente, no podemos volver a comprar todos los artículos de nuestro surtido de muebles. El servicio de recompra y reventa de IKEA es solo una forma de darle a tus muebles una segunda vida. Si a tus muebles les ha llegado su hora, considera otras opciones de reciclaje o dónalos a organizaciones benéficas. Nos reservamos el derecho de modificar los productos que aceptamos y los precios que ofrecemos a través de nuestro servicio de recompra y reventa", explican.

Una vez hecho este proceso de estimación, puedes dirigirte a una tienda Ikea con el mueble montado y con la valoración, Ikea te dará el importe acordado en una tarjeta regalo para volver a gastar en Ikea.

Tienda de segunda mano

Además de poder vender tus muebles, también puedes comprar otros de segunda mano a un precio asequibles. En la tienda de Ikea también encontrarás cientos de productos que han vuelto a la tienda gracias a su servicio de recompra, productos descatalogados o artículos con pequeños daños estéticos.