El método revolucionario para erradicar el 'bullying' de las escuelas

Un estudio reciente a cargo de la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación ColaCao concluyó que casi dos estudiantes por aula sufren acoso escolar, que tiene un impacto directo en su desarrollo psicológico, social y emocional. En más de un tercio de los casos, el problema permanece silenciado, lo que obliga a tomar medidas urgentes para generar conciencia social.

El 'bullying' es difícil de detectar, pero hay señales que pueden ayudarnos a identificarlo a tiempo. Lucía Galán, más conocida coomo Lucía mi pediatra, avisaba recientemente en Instagram que "entre el 75 y el 80% de los dolores crónicos de barriga en los niños no se corresponden con una causa orgánica". Estos niños se quejan de dolor de barriga por motivos emocionales, incluyendo estrés, ansiedad, presió o incluso acoso escolar.

Para evitar el 'bullying', atajarlo a tiempo y erradicarlo de las escuelas, la Fundación ColaCao propone dentro de su plan contra el acoso la instauración de la "tutoría entre iguales" en los colegios. Se trata de que cada niño tenga un tutor de una clase superior, un niño que se encargue de darle acompañamiento, de hacerse responsable de este niño más pequeño. Gracias a este método, se multiplican los ojos y los oídos y, por tanto, las probabilidades de que cualquier situación de 'bullying' aflore a tiempo y se pueda intervenir.

De cara a los niños tutores, mejora la autoestima y la confianza en las propias capacidades. Al sentirse necesarios, desarrollan una imagen positiva de sí mismos. Esta herramienta forma parte de "Somos Únic@s" un proyecto educativo de la Fundación ColaCao que ofrece herramientas y que ya están utilizando uno de cada cuatro colegios de primaria de España para combatir el acoso escolar desde la prevención y la educación emocional.