Digestiones pesadas y bajón anímico: la clave puede estar en tu microbiota

Durante las vacaciones, todo es relax, descanso y ocio, tiempo con la familia, los amigos y para disfrutar de los placeres de la vida, como la naturaleza, la cultura o la gastronomía, pero llega el mes de septiembre y, con él, el inicio del curso y las rutinas, y a veces al cuerpo le cuesta adaptarse a todos los cambios que se producen a la vez.

Es muy frecuente la aparición de estrés en los primeros días y semanas tras la vuelta de las vacaciones y el fin del verano. Vuelven las carreras por llegar a tiempo al trabajo o a llevar a los niños al colegio. También se ve perjudicado el descanso: es más difícil dormir a pierna suelta las horas que son necesarias y descansamos poco y mal.

Todos estos contrastes afectan considerablemente a la microbiota. Nuestras bacterias buenas sensibles no se adaptan bien a este doble perjuicio que aparece en el mes de septiembre, un trajín de vida a causa del trabajo y el estrés que puede afectar a la inflamación y al desequilibrio entre bacterias buenas y malas. El resultado son digestiones incómodas o cambios en el estado de ánimo.

¿Cómo se puede cuidar la microbiota? Creando desde por la mañana una rutina de ejercicio físico y una buena alimentación. Aquí entra incluir en el día a día deporte para mantener activo y en forma el cuerpo y tomar alimentos prebióticos, como frutas, hortalizas, frutos secos, semillas, sopas y ensaladas.

También incluye probióticos como yogur o kéfir, puede ser un buen aliado para cuidar el organismo y la microbiota. Eso sí, analiza bien los ingredientes y asegúrate de que esté elaborado con auténticas levaduras de kéfir.

Con este plan y cumpliendo con darle a nuestro cuerpo un correcto descanso durante la noche notarás cómo aumenta la energía y se reducen el cansancio y el estrés que pueden aparecer en el día a día tras la vuelta de las vacaciones.