¿Por qué no se debe pasar la escoba de noche? Una leyenda que se convirtió en consejo

El imaginario popular está lleno de supersticiones, mitos, rituales y un sinfín de asuntos que tienen más que ver con las creencias que con la realidad. Aun así, no son pocos los que en su vida cotidiana prefieren no partir jamás un cristal o no se toman con tanto desdén cuando una paloma decide dejar sus heces sobre sus hombros. Porque, al fin y al cabo, el ser humano tiene muchas veces un punto irracional que es imposible explicar desde la ciencia. Una especie que inventó en su día herramientas para limpiar más fácil, pero que a lo largo de su historia no dejó usarlas cuando caía la noche.

Ese momento en el que el sol se escondía daba paso a unas horas en las que los señores de la Edad Media prohibían a sus criados barrer. Como en muchas de las costumbres de la época, se metía el miedo en el cuerpo de los sirvientes, asegurando que algo malo les pasaría en el futuro si hacían estas labores, pues traían consigo la mala suerte. Realmente, era una forma más de castigarles, pero ellos no lo sabían. El motivo, como casi todas las cosas en esta vida en cuanto a asuntos de gente poderosa se refiere, estaba en el coste y la comodidad. Porque, sí, pasar una escoba de noche era molesto para su descanso y traía consigo un ingente gasto de velas.

Con el paso de los siglos, sin embargo, esta superstición se ha convertido en una recomendación de los expertos en medicina. El apartado del descanso, ahora mucho más estudiado, no ha cambiado en exceso y es aconsejable evitar la mayor cantidad de ruidos posibles mientras uno está acostado. Además de esto, cada vez que se pasa la escoba se genera una propagación de partículas de polvo. En muchos casos imperceptibles, son más difíciles de expulsar del cuerpo mientras se realiza el acto de 'planchar la oreja', por lo que es una forma bastante tonta de contraer enfermedades y entorpecer el sueño.

Supersticiones

La vida de los más supersticiosos está constantemente marcada por diversos motivos que para otra persona podrían pasar inadvertidos y para ellos causan temor o felicidad al instante. Entre los ejemplos más claros de este tipo de casualidades está el no usar nunca el número 13 (icónico es el 12+1 de Ángel Nieto), no pasar por debajo de una escalera bajo ningún concepto o evitar cruzarse con un gato negro. En el polo opuesto, se dice que trae buena suerte pisar los excrementos de perro por la calle, cruzar los dedos cuando se desea algo que está próximo a ocurrir o tirar monedas en una fuente.