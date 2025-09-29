La copia de Lidl a los cascos AirPods de Apple: auriculares nuevos y sin cables por 13 euros
Lidl lanza sus auriculares inalámbricos por 13 euros
P. T. García
Cuestan menos de 13 euros y se parecen a los famosos AirPods de Apple. El Lidl lo ha vuelto a hacer: sacar uno de los artículos más utilizados a precio de ganga y con una estética muy cuidada. Se tratan de unos auriculares inalámbricos tipo botón. La cadena de supermercados, además, los acaba de rebajar y su precio es de 12,99 euros.
Autonomía de reproducción
Son de la marca True Wireless y son ideales, según dice su vendedor, para llevar a cualquier sitio. Vienen con en estuche como los AirPods y están disponibles en color negro y en blanco. Tienen una autonomía, según señala el fabricante, de tres horas.
Batidoras por menos de 6 euros
Entre las últimas ofertas del Lidl también hay otras gangas interesantes. Como una batidora de brazo de 350 W por solo 5,99 euros, disponible en tres colores diferentes y en tonos pastel. Es de la marca Silver Crest. Dispone de un "pie batidor de diseño especial para reducir las salpicaduras, cuchilla de 2 hojas de acero inoxidable de alta calidad, mango ergonómico para un uso cómodo y seguro y pie batidor fácil de encajar y desmontar".
Olla de hierro fundido por 13 euros
Más chollos. Una olla de hierro fundido de gran tamaño por 12,99 euros. Si te interesa, date prisa, porque están volando y ya quedan muy pocas unidades. De igual forma, Lidl ha rebajado considerablemente el precio de una batidora multifuncional con accesorios. Cuesta 14,99 euros y tiene cinco velocidades.
