El cierre por sorpresa de un centro de estética deja a sus clientes colgados: así pueden reclamar el dinero

Imagina que has comenzado a hacerte la depilación láser, has pagado por adelantado el tratamiento completo y cuando llevas dos sesiones, el centro de estética cierra de la noche a la mañana. Eso es lo que le ha pasado a la clientela de los centros de estética Bedda. De un día para otro, las 25 tiendas repartidas por Asturias, Cantabria Castilla y León, Navarra y País Vasco han cerrado de forma fulminante.

El cierre de los centros de estética Bedda ha pillado por sorpresa a los clientes, quienes han recibido la noticia con estupor. Y es que muchos de ellos ya habían pagado previamente tratamientos de belleza que no han podido concluir pese a adelantar el dinero. Por eso ahora se preguntan cómo reclamar y recuperar al menos el dinero, ya que los tratamientos tendrán que continuarlos en otros centros. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) explica paso a paso a los afectados por el cierre de los centros de estética Bedda cómo hacer.

¿Qué hacer si soy uno de los afectados por el cierre del centro de estética Bedda?

1. Recopilar y guardar toda la documentación que dispongan que demuestre la vinculación con la clínica o el prestador de servicio: desde publicidad y folletos a contratos, facturas, presupuestos. 2. Ponerse en contacto con la clínica, presentando una reclamación por escrito, dejando constancia fehaciente de que no se ha cumplido el contrato y reclamando la finalización del tratamiento, exigiendo al mismo tiempo que les den toda la documentación, así como la copia del historial médico. Si la clínica está cerrada, hay que dirigirse al domicilio social de la empresa que conste en su página web y en el Registro Mercantil. 3. Reclamar ante los Servicios de Consumo los posibles perjuicios que el cierre haya podido ocasionarles: no finalizar el tratamiento, pérdida del dinero adelantado, etc. 4. En caso de haber sufrido una mala praxis deben presentar una reclamación ante las Autoridades Sanitarias de la comunidad autónoma. 5. Si se hubiera solicitado un crédito vinculado al contrato de servicio firmado con la clínica o el centro, dirigirse por escrito y de forma fehaciente al departamento o servicio de atención al cliente de la entidad financiera donde tuvieran el crédito, para solicitar su anulación por no haberse prestado el servicio. Al no cumplirse lo pactado, ese crédito deja de ser exigible. Si pasados dos meses la entidad no responde al consumidor o su respuesta no es satisfactoria, puede presentar una reclamación ante el Banco de España.

Si soy uno de los afectados por el cierre de Bedda... ¿recuperaré el dinero?

Es probable que los afectados por el cierre de Bedda no recuperen el dinero. La OCU explica que "es difícil que los afectados puedan recuperar las cantidades reclamadas, ya que lamentablemente la ley sitúa a los consumidores como los últimos en la lista de acreedores". Por este motivo, OCU pide que se tomen medidas para evitar que queden desprotegidos los usuarios ante casos como estos: