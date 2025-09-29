Aviso importante a conductores: alertan de un grave fallo en estos seis modelos de coche

No es raro que de vez en cuando salten alertas por algún problema relacionado con el coche. El pasado mes de abril, un defecto en los airbags de Volkswagen obligó al fabricante de automóviles a emitir un comunicado dirigido a todos sus clientes. En mayo, Nissan avisó a sus conductores también por un fallo en sus vehículos, también relacionado con los airbags por la empresa suministradora, Takata.

Y ahora, le ha tocado a Renault y a Dacia. Por eso, no es raro ni algo "malo", sino que pone de manifiesto que los sistemas de seguridad y garantía cumplen su función. Renault ha informado al sistema de alerta rápida de productos peligrosos no alimentarios de la Unión Europea (antes conocido como Rapex) de problemas de seguridad relacionados con el freno de mano en algunos de sus modelos automáticos.

¿Cuál es el fallo de los coches Renault y Dacia?

Según explican, la colocación de la palanca de cambio en la posición P de Parking no siempre activa automáticamente el freno de mano, lo que dejaría al coche a expensas de la pendiente del lugar donde se haya estacionado. Una situación con un riesgo alto de accidente si no se hubiese activado expresamente el freno de mano y que podría hacer que tu coche se desplazara (y posiblemente colisionara con algún obstáculo) en alguna cuesta o mínima pendiente.

Fábrica de Renault en Valladolid en una imagen de archivo. / Christel Sasso

¿Qué modelos de coche Renault y Dacia están afectados por este fallo?

El fallo detectado afecta a los modelos automáticos:

Renault Austral

Captur

Espace

Rafale

Scenic

Symbioz

Dacia Duster

No todos estos modelos están afectados por el problema del freno de mano, sino solo los fabricados entre abril de 2024 y mayo de 2025. "Si se confirmase que todos los modelos citados compartieran este problema, sumarían más de 20.000 coches en nuestro país", advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

¿Qué hago si mi coche es uno de los afectados?

Si estás leyendo esta noticia y compruebas que tu coche puede ser uno de los afectados, lo más seguro es que te preguntes qué hacer. Debes saber que la DGT, Renault y Dacia están avisando a los propietarios de los coches afectados, y el siguiente paso sería llevar el coche al taller para solucionar el fallo.

¿Cuánto me cuesta arreglar la avería del coche?

No te pueden cobrar por este fallo. La avería deberá repararse de forma totalmente gratuita y lo antes posible. En cualquier caso, se recomienda preguntar al servicio de atención al cliente de Renault o Dacia si su vehículo está entre los afectados. Ojo si compraste el coche de segunda mano: en este caso es posible que el propietario no esté en la base de datos de la marca.