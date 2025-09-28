¿Cómo quitar los picos de la ropa? Trucos para despegar los cardos de tus calcetines, zapatillas y pantalones
No tires la ropa llena de abrojos: consejos para deshacerte de ellos
Es una de las molestias habituales verano. Sales a dar un paseo por el campo y acabas lleno de picos en tu ropa: en las zapatillas, en los calcetines, en los pantalones... La maleza suele ser salvaje en terrenos tanto cuidados como descuidados: es la naturaleza en pleno periodo estival.
Ahora bien, ¿cómo quitar esos dichosos picos de la ropa para no clavártelos en la piel y dejar la ropa como nueva? Muchos usuarios optan por la solución más rápida y sencilla: tirar la ropa. Son muchos los que piensan que no merece la pena perder el tiempo por tratar de recuperar unos calcetines llenos de abrojos, pero si no quieres llegar hasta este extremo, te proponemos una serie de consejos para facilitar la tarea tras sacudir bien la ropa.
Trucos para quitar los picos de la ropa:
- Con pinzas: quizá sea el consejo más tedioso de esta lista, pero también es efectivo. Si tienes tiempo (y paciencia) con la ayuda de una pinza de higiene personal podrás ir sacando uno a uno los picos de entre la tela para volver a dejarla suave.
- Con guantes de látex: ponte unos guantes de látex y frota la ropa. Muchos de ellos se despegarán, aunque esta idea no es del todo efectiva porque los más resistentes perdurarán.
- Con un cepillo de cerdas suaves podrás quitar los picos más sueltos y con un peine para mascotas podrás recoger los más difíciles
- Con un cepillo antipelos de mascotas, es decir, con un rodillo para quitar el pelo de los gatos. Si no tienes, podrás usar algún tipo de cinta adhesiva para que los picos se adhieran y salgan con mayor facilidad.
- Con agua, sí, agua. Pon la ropa en remojo para facilitar su expulsión. Asimismo, también la puedes meter en la lavadora y en la secadora.
- Otros usuarios como el del vídeo proponen frotar la ropa afectada con una piedra
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Comienza la temporada de monterías y ganchos con novedades: las capturas tendrán que ser notificadas a través de una web
- Estos son los seis premiados por Caja Rural de Zamora: merecido reconocimiento
- Nueva persona desaparecida de una residencia de mayores de Zamora
- Un piso y tierras, herencias recibidas por Manos Unidas en Zamora por... más de 630.000 euros
- Caja Rural lamenta la suspensión del concierto de Raphael: 'Por nuestra parte hemos hecho todo lo posible
- Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE: 'Renfe entierra Sanabria por 15 minutos
- Estos son los camareros más majos de toda Zamora, según nuestros lectores
- La mujer desaparecida en Carbajales de Alba, hallada con vida durante la madrugada