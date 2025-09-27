Estos son los supermercados más baratos y más caros de toda España: mil euros de diferencia en la cesta de la compra

Con la subida general de precios, ahorrar cada vez es más complicado. En este último año, hacer la compra ha subido de media un 2,5%, aunque es cierto que esta ha sido la subida más ligera de los dos últimos años. Según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los alimentos envasados han subido más o menos de forma parecida (un 0,8%), pero la variación de los productos frescos ha llegado al 6,7%. El precio de las frutas y verduras crecido de media un 8,2%, mientras que las carnes lo han hecho en un 7% y los pescados en un 3,4%.

OCU ha recogido 106.320 precios en 718 establecimientos incluyendo los principales los supermercados online y calculado los índices de 183 ciudades. Se trata de los precios de una “cesta de la compra” compuesta por 241 productos de 80 categorías diferentes que incluyen alimentación fresca (frutas, verduras, carne y pescado), alimentación envasada, productos de higiene y droguería tanto de marcas líderes de fabricante como de marcas blancas.

Los alimentos que más han subido de precio

El informe de la OCU revela que un 61% de los productos que componen la cesta OCU ha subido de precio, siendo estas las subidas de precio más significativas:

El café: un 54,1%

Los plátanos: 35,9%

Los limones: 33%

Los huevos tamaño M: 29,8%

El chocolate con leche: 28,8%

Los productos que han bajado de precio

El aceite de oliva baja un 53%

El azúcar un 25,7%

El zumo de naranja un 23,7%

Bodega del supermercado Alcampo / ALCAMPO CORPORATIVO

Más de 1.000 euros de ahorro en la cesta de la compra

El estudio anual de supermercados elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) desde 1988 puede consultarse al completo en el número de octubre de la revista OCU-CONTIGO. En él, la organización calcula que los consumidores pueden ahorrarse más de mil euros, en concreto, 1.132 euros, en función del supermercado donde suelan hacer la compra y el lugar de residencia. Según sus datos, al año gastamos unos 6.259 euros de media en hacer la compra, aunque hay grandes diferencias entre unas familias y otras, que dependen de su consumo y del territorio en el que residan.

La mayor diferencia de precios entre el establecimiento más caro y el más barato se produce en Madrid y llega hasta los 4.270 €. A continuación, se sitúan localidades cercanas como Alcobendas y Majadahonda con 3.959 €, y Pozuelo de Alarcón con 3.714 €. A una distancia mucho mayor se encuentra Las Palmas de Gran Canaria con 2.156 €, León 1.984 €, Gijón 1.956 € y Vigo con 1.901 €. Por el contrario, en otras ciudades la situación es totalmente distinta, apenas hay diferencias entre los precios de los distintos establecimientos. Solo es posible ahorrar 273 € en Ponferrada, 262 € en Ciudad Real, 256 € en Lepe y 242 € en Roquetas de Mar.

El supermercado Alcampo es el más barato de España / Web Alcampo

Los supermercados más baratos

Los Hipermercados Alcampo del centro comercial de Bonaire, a las afueras de Valencia, en Aldaia, y el Alcampo de Coia en Vigo, son los supermercados más baratos de toda España. Por cadenas, las más baratas son:

Supermercados Dani

Alcampo

Tifer

Family Cash

Los supermercados más caros

Los supermercados Sánchez Romero de Arturo Soria y del Paseo de la Castellana en Madrid son los más caros. Las cadenas más caras son:

Sorli Discau

Supercor

Sánchez Romero

De la misma forma, también hay grandes diferencias por ciudades, las más baratas son Sanlúcar de Barrameda y Torrent. Cerdanyola del Vallès y Castelldefels son las más caras. La Comunidad Valenciana es la Comunidad Autónoma más barata, seguida de Murcia, Galicia, Extremadura y Andalucía, mientras Baleares, Cataluña y País Vasco, son las más caras.

A modo de conclusión, la OCU concluye que este estudio de precios de supermercados demuestra que "aún perduran los efectos de la crisis de la subida de precios de los últimos años". Aunque las subidas se han ralentizado, muchos precios no han bajado y se mantienen excepcionalmente altos. "Una gran parte de las familias no han recuperado el poder adquisitivo perdido. Por ello OCU insiste en la reducción del IVA de los productos básicos incluyendo la carne y el pescado. También deben ampliarse las ayudas para la compra de alimentos a las familias en una situación de mayor vulnerabilidad", reclaman.

Si vives cerca de uno de estos supermercados más asequibles, lo que te ahorres en la cesta de la compra podrás darte un capricho y comprar, por ejemplo, uno de los únicos cuatro helados de tarrina que recomienda la OCU tras analizar una treintena de ellos.