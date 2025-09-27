El pago en efectivo, un valor seguro para el 86% de los consumidores

Aunque cada vez es menos habitual en las nuevas generaciones, al pago en efectivo aún le quedan muchos años de vida. Al menos, así lo refleja una reciente encuesta que ha llevado a cabo la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) junto a otras asociaciones colaboradoras por toda Europa. Con la llegada del 'Euro Digital' sobrevolando los cielos del Viejo Continente, las dudas sobre su implantación también recorren las cabezas de los consumidores, que piden seguridad plena antes de su implantación. Asimismo, este nuevo formato monetario también podría suponer un peligro para los más mayores.

Según la encuesta, que ha tenido como muestra a 10.000 personas de toda Europa, un 86% de los consumidores apoya el mantenimeitno del pago en efectivo como algo obligatorio. De hecho, es una práctica común en España y las limitaciones llegan en algunos establecimientos cuando se quiere realizar el pago con tarjeta o con el teléfono móvil. No es extraño pues, ver en algunas tiendas o restaurantes del país carteles indicando que "no se aceptan pagos con tarjeta". Tal es el temor a no poder pagar con billetes o monedas que el 46% de los adolescentes y el 52% de los adultos no confían en la pervivencia del efectivo a medio plazo.

En cuanto a la implantación del 'Euro Digital', la principal petición del 55% de los consumidores es que sea un modo seguro de pago, pues alrededor del 20% de la población europea ha sido víctima de estafas a través de pagos digitales. Por otro lado, también resuena entre la mayoría de los encuestados (un 53%) la neceisdad de que sea un modelo fácil de usar, tanto para aquellos que están habituados a los pagos digitales como para el sector más mayor de la población, que podría quedarse desfasado con esta medida. Por último, un 49% de los usuarios mostraron su aprobación a este proyecto si las comisiones son "muy bajas" o inexistentes.

Un nuevo método

Pese a la grandilocuencia que presenta el nombre 'Euro Digital', que podría aprobarse el próximo año, este no sería más que una nueva forma de pago por vía digital que complementaría a las ya existentes, pero bajo el paraguas de los organismos públicos. Desde la OCU, son varias las ocasiones en las que se ha señalado que entre sus 'pros' están poder pagar en todos los comercios europeos sin coste o ganar independencia frente a los medios de pago actuales. Entre sus 'contras', aparecen el riesgo de un control demasiado estrecho de nuestros gastos por las autoridades o la desaparición del dinero en efectivo.