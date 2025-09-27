'Nuenti', el regreso nostálgico de la gran red social que nació en España

"¡Foto Tuenti!" fue un grito que pasó a la historia de este país. Quien no haya escuchado esta voz por parte de un amigo durante los primeros años de la pasada década, posiblemente viviera en una cueva. Al menos, si hablamos de esa generación nacida en los años '90 que pudo disfrutar de la primera gran red social española. Un hecho que no se ha vuelto a repetir con el paso de los años, pero que quienes lo disfrutaron recuerdan con nostalgia. Es así como nace este sábado 'Nuenti', una nueva plataforma que rememora las utilidades y el diseño de 'Tuenti' y que por un imprevisto se le ha ido de las manos a los creadores.

En un principio, el nacimiento de 'Nuenti' era solamente un pequeño proyecto entre amigos que nació el pasado mes de diciembre como idea, pero que ha estado en el cajón durante muchos meses. "Era algo privado y personal que por una coña se me ha vuelto viral", explicaba su principal creador en la cuenta de X -antiguo Twitter- que tiene esta nueva plataforma. Este es, junto a una cuenta de Instagram, su principal canal de difusión, donde se ha explicado el funcionamiento de 'Nuenti', se han repartido algunas invitaciones para poder ser uno de los miembros iniciales y donde también se responden las dudas sobre su futuro.

Los propios creadores son conscientes de que el nombre podría traer problemas en el futuro por su parecido con el 'Tuenti' original, pero también remarcan que "si el día de mañana tengo que cambiar de nombre y pasar de Nuenti a otra cosa, lo voy a hacer" y que, aún con esos posibles cambios, todos serán bienvenidos todos aquellos que quieran "porque la experiencia que se ofrece es lo que busca". Sin rencores hacia los posibles tránsfugas que dejaran atrás la idea si dejase de tener un nombre similar a la gran red social española del Siglo XXI, comenta que sería una decisión "también genial".

27 de septiembre

El lanzamiento oficial de 'Nuenti' se producirá a las 22:00 horas de este mismo sábado, 27 de septiembre, cuando los usuarios 'beta' (aquellos que se unieron al proyecto en sus inicios) y los primeros invitados tendrán acceso a la interfaz completa. Además, desde la cuenta de X -antiguo Twitter- se confirmó a los interesados que "durante el primer mes estaré dando de 20 a 50 invitaciones diarias en X e Instagram". Por el momento, serán en torno a 400 las personas que podrán disfrutar de una experiencia que les llevará de vuelta a su adolescencia y juventud. Porque como explican desde 'Nuenti', esto "no es cuestión de si somos 100 o 1 millón, es cuestión de tener mi propio rincón en internet".