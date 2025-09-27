Se acerca el invierno: prepara tu casa para el frío y ahorra en calefacción

El fresco, o directamente frío, ha llegado para quedarse pese al calor de las horas centrales del día. Apenas llevamos todavía ropa de invierno; si acaso, gabardinas, chubasqueros y botas de agua por la lluvia. Pero, el abrigo todavía dormita colgado en el armario. Y, aunque no nos acordamos de la calefacción, será bueno que la bajada de temperaturas no nos pille desprevenidos y será bueno pensar en qué medidas adoptar para que, cuando llegue el frío del invierno, nuestros hogares estén preparados.

Por eso, aquí una guía rápida y completa para acondicionar tu vivienda de cara al invierno que se aproxima.

El primer paso : Verificar el aislamiento de las ventanas y puertas. Las pequeñas corrientes de aire se sellan con burletes o masilla adhesiva

: Verificar el Las pequeñas corrientes de aire se sellan con burletes o masilla adhesiva Segundo paso: Revisar el sistema de calefacción . Asegúrate que está en óptimas condiciones para un funcionamiento eficiente. Los radiadores deben purgarse para eliminar el aire atrapado y distribuir el calor de manera uniforme.

Revisar el . Asegúrate que está en óptimas condiciones para un funcionamiento eficiente. Los radiadores deben purgarse para eliminar el aire atrapado y distribuir el calor de manera uniforme. Tercer paso : Cortinas térmicas . Son tus aliadas porque mantienen el calor dentro de las habitaciones. En este punto, añade alfombras gruesas que aportan un toque acogedor a la decoración y una capa extra de aislamiento del suelo. Y, aunque te parezca una bobada, los colores cálidos , como el rojo, naranja o amarillo, influyen en la percepción de la temperatura.

: Cortinas . Son tus aliadas porque mantienen el calor dentro de las habitaciones. En este punto, añade gruesas que aportan un toque acogedor a la decoración y una capa extra de aislamiento del suelo. Y, aunque te parezca una bobada, los , como el rojo, naranja o amarillo, influyen en la percepción de la temperatura. Cuarto paso : La iluminación . Las luces cálidas y suaves consigue un ambiente cálido y acogedor. Si incorporas velas aromáticas, no solo añades calidez visual y un ambiente relajado, sino que aumentas la temperatura.

: La . Las luces cálidas y suaves consigue un ambiente cálido y acogedor. Si incorporas velas aromáticas, no solo añades calidez visual y un ambiente relajado, sino que aumentas la temperatura. Quinto paso: La alimentación. En la cocina, cocinar para sopas y otros alimentos calientes, así como bebidas calientes, aseguran calentarte desde dentro hacia fuera.

Todos estos pasos te permitirán disfrutar de un invierno cálido en tu hogar sin que se rompa tu presupuesto. ¡Ah! No olvides tener a mano la imprescindible manta de sofá, que contribuirá al confort de tus tardes y noches de este invierno.