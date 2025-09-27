El 27 de septiembre, día para mirar al cielo por el Día Mundial de la Astronomía

Es posible que, si eres un ávido seguidor de los Días Mundiales de diferentes asuntos, recuerdes que este año ya se ha celebrado uno de los que protagoniza este sábado, 27 de septiembre. Y no, no es que te hayas vuelto loco y no sepas en qué año vives, sino que estás en lo cierto y es la segunda vez que se celebra el 'Día Mundial de la Astronomía' en 2025. Se trata de un hecho que no es aislado, puesto que cada vez que se cambia el último número del calendario se duplica esta celebración para poner nuevamente en valor la importancia de esta ciencia tanto en la época primaveral como en el otoño.

Como es habitual en estos casos, el objetivo principal de esta fecha no es otro que llevar a la población general un tema que -por norma general- es ajeno a su día a día. Este año, los días elegidos son el 18 de mayo y el 27 de septiembre. Su elección no es casual, puesto que para su designación se tiene en cuenta la primera luna en cuarto creciente que tiene lugar entre mediados de abril y mayo (primavera) o entre septiembre y octubre (otoño). Y, aunque la astronomía obvia en ocasiones el estudio y la divulgación de asuntos relacionados con el satélite de la Tierra, este toma protagonismo de manera muy importante en el Día Mundial de la Astronomía.

El origen de esta celebración se remonta más de medio siglo, cuando en 1973 fue propuesto por Doug Berger, presidente de la Asociación Astronómica de California del Norte. Desde entonces, su importancia ha ido creciendo, con diferentes asociaciones y entidades que poner en valor la importancia de la astronomía para entender el mundo. Según sus estudiosos, se trata de una de las ciencias más antiguas de la Humanidad, sino la que más, y una de las que más ha ayudado a las personas a lo largo de los siglos. Los ciclos lunares, por ejemplo, se tomaban como referencia para los cultivos; mientras que las estrellas sirvieron para orientarse hasta la invención de la brújula.

Eventos astronómicos

Como si de una casualidad se tratara, este 27 de septiembre también será archivado en los libros de la astronomía como uno de los mejores días del año para contemplar las sextántidas diurnas. En cuanto al próximo mes, los días 6 y 7 de octubre cobrarán especial relevancia por diferentes eventos astronómicos. En el caso de la primera de esas jornadas, la Luna se acercará a Saturno a eso de las 02:30 hora española, un momento que se podrá ver en la constelación de Piscis. Un día más tarde, será el turno de una nueva 'Superluna', conocida en este caso como la 'Luna Llena de la Cosecha', que será un 13% más brillante que una luna llena habitual.