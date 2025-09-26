La nueva tienda de Zara donde tomar café y comprar flores, además de ropa y muebles

Imagínate un piso, con su salón, su cocina, su habitación, vestido de arriba a abajo de Zara. Pues eso es "El apartamento", el nuevo concepto de tienda que el gigante textil de Amancio Ortega ha puesto de moda en España. En ella no solo puedes comprar ropa, sino también muebles y todo tipo de objetos de decoración. Es un Zara y un Zara Home en uno. Y, encima, puedes tomarte hasta un café y comprar flores.

Tres apartamentos-tienda

Este mismo mes, Inditex ha inaugurado en Madrid un nuevo apartamento-tienda. Está en el nuevo Zara de la calle Serrano 23. Su apertura prometía y no defraudó, con un sofisticado diseño. Hasta ahora, Zara solo tenía otros dos "apartamentos": el primero, el de La Coruña, y el segundo, el de París.

Para sentirse como en casa

El de Madrid al igual que los anteriores se trata de un exclusivo espacio de 400 m² diseñado para sentirte como en casa. Todo, absolutamente todo lo que allí se ve, pertenece a las colecciones de Zara y Zara Home. Tan pronto ves un enorme sofá como un perchero lleno de ropa de mujer. Es un concepto de tienda híbrida, que ofrece las prendas más selectas de Zara y Zara Home, así como sus ediciones limitadas, y ofrece una experiencia de compra más lenta y personalizada.

Con cafetería y puesto de flores

La guinda al pastel lo pone la cocina de "El apartamento", convertida en una cafetería, que se utiliza para presentar las novedades más exclusivas de la compañía. Es el lugar perfecto para disfrutar de una pausa después de una mañana o tarde de compras y llenar el estómago con rica repostería. Por si fuera poco y para rematar la experiencia, hay días (viernes y sábado) en los que se pueden comprar flores silvestres en un rincón de la tienda.

Más cerca desde Asturias queda "El apartamento" de La Coruña (a menos de tres horas), situado en la cuarta planta del Zara de la Calle Compostela. Fue allí donde nació la marca y fue allí donde también nació este nuevo concepto de tienda que enamora a quien la visita.